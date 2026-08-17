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MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

Elevador Lacerda pode mudar de nome? Entenda investigação do MP-BA

Equipamento pode ter nome ligado a pessoa envolvida com a escravidão

Ane Catarine
Por
Elevador Lacerda, em Salvador
Elevador Lacerda, em Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação para apurar a origem histórica do nome Elevador Lacerda, um dos principais cartões-postais de Salvador.

A apuração busca verificar se existem registros históricos ou documentos que relacionem Antônio de Lacerda, homenageado no nome do equipamento, à escravidão ou a estruturas escravocratas.

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A investigação foi instaurada pela 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos em 5 de agosto e está sob responsabilidade da promotora Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz.

Além de apurar a origem da denominação, o Ministério Público pretende avaliar os possíveis impactos patrimoniais, culturais, urbanísticos e simbólicos de uma eventual mudança do nome.

O que pode acontecer com o nome?

A Promotoria avalia duas frentes de ação caso a ligação com a escravidão seja confirmada:

  • Mudança do nome: substituição da denominação atual por outra que represente novos valores ou homenageie figuras ligadas à resistência e à luta pela liberdade.
  • Contextualização histórica: manutenção do nome, mas com a instalação de placas, memoriais ou outras ações educativas que expliquem quem foi o homenageado e o contexto histórico da época.

Caso seja necessária a mudança de nome, o MP-BA ainda não informou como uma nova denominação seria escolhida.

O processo poderá envolver a participação da população ou depender de projetos de lei apresentados por vereadores ou deputados e aprovados pelo Legislativo competente.

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Por que o nome está sendo investigado?

O Elevador Lacerda foi inaugurado no século XIX e se tornou um dos principais símbolos de Salvador. O equipamento liga a Cidade Alta à Cidade Baixa e faz parte do conjunto histórico do Centro da capital baiana.

Elevador Lacerda
Elevador Lacerda - Foto: Cedoc A TARDE

O nome homenageia o engenheiro Antônio de Lacerda, idealizador da obra, e a família dele, incluindo o pai, o empresário e comendador português Antônio Francisco de Lacerda.

Registros e pesquisas históricas apontam que parte da riqueza da família, utilizada para financiar e viabilizar o empreendimento, pode ter sido acumulada por meio do tráfico ilegal de africanos escravizados.

Foi nesse contexto que o MP-BA iniciou a investigação para verificar se existem documentos que comprovem uma relação da família Lacerda com a escravidão e avaliar os possíveis impactos de uma eventual mudança ou contextualização histórica do nome.

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Tags

elevador lacerda escravidão MP-BA Salvador

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