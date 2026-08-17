Chuva e tempo instável marcam início da semana em Salvador; veja previsão

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Salvador amanheceu chuvosa nesta segunda-feira, 17, com pancadas em diferentes pontos da capital baiana nas primeiras horas do dia. Segundo a previsão do Climatempo, o tempo deve permanecer instável ao longo desta segunda, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e também à noite.

A previsão aponta 25 mm de chuva e 97% de possibilidade de precipitação. Os ventos sopram com velocidade de 24 km/h e rajadas que podem chegar a 44 km/h.

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Para os próximos dias, a previsão indica continuidade da instabilidade. Na terça-feira, 18, Salvador deve registrar temperaturas entre 22°C e 29°C, com pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. A possibilidade de chuva é de 93%.

Na quarta-feira, 19, os termômetros devem variar entre 22°C e 27°C. O dia começa com sol, mas haverá aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva à noite, com 43% de chance de precipitação.

Já na quinta-feira, 20, a previsão é de 22°C a 27°C, com pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. A chance de chuva é de 63%.

Na sexta-feira, 21, o cenário muda: a previsão indica sol entre algumas nuvens e ausência de chuva, com temperaturas entre 22°C e 28°C.

O que diz a Codesal

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) está no nível Observação. O maior acumulado de chuva registrado foi de 19,2 mm, na estação Caixa d’Água.

No período, foram registradas três solicitações, sendo duas relacionadas a ameaças de deslizamento. A temperatura variou entre 21,9°C, na Base Naval de Aratu, e 25,4°C, na estação da Boia Meteorológica, na Barra.

A maior rajada de vento chegou a 50 km/h, na estação Praia do Flamengo – Parque das Dunas.

Veja bairros que mais choveram em Salvador:

Maiores acumulados nas últimas 6 horas

Stiep: 7,6 mm

Pau Miúdo: 7,0 mm

Caixa D’Água: 6,6 mm

Campinas de Brotas: 5,8 mm

Matatu: 4,4 mm

Nova Constituinte: 4,2 mm

IAPI: 4,2 mm

Barbalho: 4,0 mm

Brotas – Codesal: 3,8 mm

Plataforma: 3,8 mm

Maiores acumulados nas últimas 12 horas