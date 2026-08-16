Brasil terá nova onda de calor com temperaturas de até 42°C

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O Brasil deve registrar uma nova onda de calor entre os dias 15 e 20 de agosto, com temperaturas que podem chegar a 42°C em algumas áreas, segundo previsão da Climatempo.

O fenômeno deve atingir principalmente partes do Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Nordeste, com períodos de sol forte e baixa umidade do ar.

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Esta será a terceira onda de calor registrada no país neste ano. A previsão aponta que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins estão entre os estados que podem enfrentar os maiores valores nos termômetros durante o período.

O que provoca o calor extremo

A elevação das temperaturas está relacionada ao fortalecimento de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Sudeste e o Centro-Oeste.

O sistema favorece a formação de um bloqueio atmosférico, dificultando a chegada de massas de ar frio de origem polar ao território brasileiro.

Com a atuação da alta pressão, grande parte do país deve apresentar pouca ou nenhuma nebulosidade. A combinação de céu aberto e várias horas de sol contribui para a elevação das temperaturas durante os próximos dias.

Além do calor, a baixa umidade relativa do ar deve ser outro destaque da previsão. Áreas do interior do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste, Tocantins, sul do Pará, Rondônia e partes do norte e oeste do Paraná podem registrar índices entre 21% e 30%.

No Centro-Oeste, a previsão indica que a umidade relativa do ar pode chegar a 20%.

Onde as temperaturas podem chegar a 42°C

Entre os dias 15 e 20 de agosto, a Climatempo prevê máximas de 40°C a 42°C em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

No Sudeste, os termômetros podem alcançar entre 37°C e 39°C no norte e oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste de Minas Gerais.

A mesma faixa de temperatura é prevista para regiões do oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, além de Tocantins, sul do Pará e Rondônia.

Veja as áreas que devem sentir a onda de calor

No Sudeste, o calor deve atingir a Grande São Paulo, regiões de Campinas e Sorocaba e áreas do centro, oeste e norte do estado, além do Triângulo Mineiro.

No Centro-Oeste, a previsão abrange todo Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além de áreas do oeste e sul de Goiás.

No Norte, o fenômeno deve alcançar áreas do centro, oeste, sul e leste de Rondônia, além das divisas do Pará com Mato Grosso e de Tocantins com Mato Grosso.

Já no Sul, as áreas mais afetadas devem ficar no norte e oeste do Paraná. A região também terá temperaturas elevadas em outras áreas. No Oeste e Norte do Paraná, as máximas podem variar entre 35°C e 37°C.

No Oeste de Santa Catarina e no Noroeste e Oeste do Rio Grande do Sul, os termômetros podem marcar entre 32°C e 34°C entre os dias 15 e 18 de agosto.

Quando o calor deve diminuir?

A previsão aponta uma mudança nas condições a partir do dia 20 de agosto. As temperaturas devem começar a cair em áreas do Sul, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e sul de Mato Grosso.

A queda deve ocorrer com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, que avança sobre essas regiões após o período de calor intenso.