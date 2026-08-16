Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de mercado

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Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro dentro de um mercado na Praça Santa Clara, na zona Norte de São Paulo, na tarde deste domingo, 16. O homem foi preso em flagrante após ser contido por pessoas que estavam no local.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na fila do açougue quando o companheiro se aproximou por trás e a esfaqueou. A motivação do crime ainda não foi informada.

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Após o ataque, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Brasilândia. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu aos ferimentos.



O suspeito permaneceu no local e foi contido por populares até a chegada dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante.

A ocorrência foi apresentada inicialmente no 45º Distrito Policial, na Vila Brasilândia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi levado para a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso está sendo registrado.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.