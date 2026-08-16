Beto Carrero encerra atração famosa após 32 anos

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O Beto Carrero World anunciou a aposentadoria de uma das atrações mais famosas do parque. Em operação desde 1994, a montanha-russa Mountain funcionará somente até o dia 13 de setembro.

"Poucas atrações conseguem criar uma conexão emocional tão forte quanto a Star Mountain. Ela faz parte da memória afetiva de milhões de pessoas e ajudou a escrever a história do Beto Carrero World", afirmou Alex Murad, CEO do Beto Carrero World, em nota.

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Ainda não se sabe a atração que ocupará o lugar da montanha-russa. A suspensão do brinquedo faz parte de uma renovação do parque temático.

Novas atrações do Beto Carrero

O Beto Carrero anunciou um investimento de R$ 2 bilhões para os próximos anos. O financiamento contemplará novas áreas e atrações, além de atualizações na infraestrutura e no complexo hoteleiro.

Entre os novos espaços estão uma área temática para o Bob Esponja. A atração está prevista para 2028 e terá uma dos brinquedos mais tecnológicos do Beto Carrero.

Também haverá um espaço para a Galinha Pintadinha, com abertura prevista para 2026. Além de incluir um terceiro universo temático e três novos hotéis, que terão cerca de 600 apartamentos.