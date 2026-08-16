Vivo é acusada de “gato” de energia solar e pode pagar R$ 15 milhões

Siga o A TARDE no Google

A Vivo pode ter que desembolsar R$ 15,5 milhões após ser acusada pela Neoenergia de realizar um “gato” de energia solar em uma usina localizada no Distrito Federal. A concessionária afirma que a unidade passou a operar com uma capacidade de geração superior àquela autorizada inicialmente.

A usina fica na Fazenda Santo Antônio, no Paranoá, e é utilizada pela Telefônica Brasil, dona da Vivo, para abastecer sua estrutura no Distrito Federal. A operação do local é realizada pela Athon Energia.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Neoenergia, uma vistoria realizada em maio de 2025 identificou alterações nos equipamentos da unidade que não teriam sido comunicadas previamente à distribuidora. A Vivo, por outro lado, reconhece a substituição dos equipamentos, mas contesta que tenha ocorrido aumento irregular da potência.

O que a Neoenergia encontrou na usina

Segundo informações do Metrópoles, projeto aprovado pela distribuidora previa a instalação de painéis solares com potência total de 6.451 kWp e inversores com 5.000 kW.

Durante a inspeção, porém, a Neoenergia identificou um acréscimo de 604,8 kWp na potência dos painéis e de 162,5 kW nos inversores em relação ao projeto originalmente aprovado.

A concessionária afirma que a Athon, responsável pela gestão da usina, admitiu que os inversores originais foram substituídos após falhas operacionais e queima de equipamentos.

De acordo com o relato apresentado pela Neoenergia, os novos aparelhos foram sendo instalados à medida que eram enviados pelo fabricante, sem atualização prévia junto à distribuidora.

Após analisar os dados de geração e ouvir as empresas responsáveis pela unidade, a Neoenergia consultou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo a concessionária, a agência reguladora entendeu que houve uma alteração irregular das características da usina, sujeita às penalidades previstas nas normas do setor.

Usina teria ultrapassado potência autorizada



Os dados analisados pela Neoenergia apontaram que, durante um período de 12 meses, a fazenda teria funcionado acima da potência autorizada em 75% do tempo.

Para a distribuidora, as mudanças realizadas na operação modificaram de maneira significativa os limites que haviam sido aprovados originalmente para a geração e a injeção de energia na rede.

É justamente essa diferença entre a capacidade autorizada e a operação identificada pela concessionária que está no centro da cobrança milionária feita à Vivo.

Entenda o chamado “gato” de energia solar

O chamado “gato” solar acontece quando o consumidor aumenta a estrutura utilizada para gerar energia sem comunicar ou obter a autorização necessária da distribuidora.

Com uma capacidade maior de produção, também aumenta a quantidade de energia excedente que pode ser enviada para a rede elétrica.

Pelas regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), essa energia excedente pode gerar créditos em quilowatts-hora, que posteriormente são utilizados para abatimento na conta de luz.

Dessa forma, a prática pode ampliar os benefícios econômicos obtidos por quem possui um sistema de geração fotovoltaica.

O problema, segundo as autoridades do setor, não fica restrito ao impacto financeiro. A expansão da geração solar sem registro também pode dificultar o planejamento e o controle do sistema elétrico.

Problema também afeta o planejamento da energia no país

A energia produzida por painéis solares distribuídos é injetada diretamente nas redes das concessionárias e não fica sob supervisão direta do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Com o crescimento da geração fotovoltaica, o órgão depende de informações oficiais das distribuidoras para estimar quanto de energia será produzida e equilibrar oferta e demanda.

Um levantamento recente encaminhado pelo ONS à Aneel aponta que o Brasil possui 42 GW de potência solar instalada. A estimativa é de que outros 14 GW sejam produzidos por painéis e inversores que não estão registrados.

Relatórios enviados pelas distribuidoras à agência reguladora também apontaram que seis em cada dez inspeções encontram algum tipo de irregularidade.

Neoenergia oferece parcelamento à Vivo

Além da cobrança de R$ 15,5 milhões, a Neoenergia informou à Vivo que pretende enquadrar a unidade em uma categoria de consumidor com menor nível de subsídios relacionados à geração fotovoltaica.

A concessionária também ofereceu a possibilidade de parcelar o valor em até 24 vezes, com ou sem entrada, mediante juros de 1,5% ao mês.

A Vivo, entretanto, recorreu à Aneel e solicitou uma medida cautelar para impedir que a Neoenergia aplique as penalidades enquanto o caso é analisado.

Vivo contesta aumento de potência

A Telefônica Brasil admite que houve substituição de equipamentos sem autorização prévia da distribuidora, mas nega que a mudança tenha provocado aumento da potência instalada ou que tenha permitido o recebimento indevido de benefícios.

Na manifestação encaminhada à Aneel, a empresa afirmou que, durante a instalação da usina, houve uma mudança de fabricante por questões comerciais e de adequação técnica.

Posteriormente, já durante a operação, os inversores teriam precisado ser substituídos em razão de um recall, após a identificação de riscos de segurança em parte dos equipamentos.

A empresa também sustenta que os novos aparelhos apresentavam uma informação incorreta nas etiquetas. Segundo a Vivo, elas indicavam potência máxima em corrente alternada de 137,5 kVA, enquanto a potência nominal seria de 125 kVA.

Para a operadora, essa diferença teria levado a Neoenergia a interpretar de forma equivocada os dados sobre a potência instalada da usina.

Aneel ainda não decidiu sobre o pedido

O processo envolvendo o caso foi distribuído na segunda-feira, 10, ao diretor da Aneel Willamy Moreira Frota, responsável por relatar o pedido de medida cautelar apresentado pela Vivo.

Até o momento, não houve decisão sobre a solicitação da empresa.

Procurada, a Telefônica Brasil afirmou que atua de acordo com a legislação e as regras aplicáveis ao setor elétrico, incluindo as normas da Aneel e os contratos firmados com as distribuidoras.

A companhia também informou que não comenta questões relacionadas a processos que ainda estão em andamento.

A Athon Energia, por sua vez, declarou que as alegações apresentadas pela Neoenergia não procedem e informou que já tomou as medidas legais consideradas cabíveis.