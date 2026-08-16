ELEIÇÕES
Flávio Bolsonaro posta imagem de IA com sunga e faixa presidencial
Candidato à Presidência publicou montagem em seu perfil no Instagram
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), compartilhou um vídeo criado por inteligência artificial (IA) que chamou a atenção nas redes sociais no início oficial da campanha eleitoral.
Na montagem, publicada no sábado, 15, véspera do início oficial da campanha ao Planalto, o senador aparece em uma animação usando uma sunga branca e a faixa presidencial. A imagem também mostra o candidato segurando uma bebida.
A publicação foi feita em tom de brincadeira e rapidamente gerou repercussão entre internautas.
Duas cidades da Bahia podem ser foco de Flávio Bolsonaro na campanha
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pode privilegiar duas cidades da Bahia nas suas visitas ao longo da campanha eleitoral.
O postulante ao Planalto foi aconselhado por aliados na Região Nordeste a focar as agendas em municípios que mais deram votos ao pai dele, Jair Bolsonaro (PL), no pleito de 2022.
O Nordeste é considerado o principal celeiro eleitoral de Lula (PT) no Brasil. No segundo turno de 2022, o petista venceu em 1.774 municípios da região, contra apenas 20 que deram a vitória a Bolsonaro.
Na Bahia, as duas cidades foram:
Buerarema (sul)
- Jair Bolsonaro teve 5.292 votos (59,64%);
- Lula teve 3.581 votos (40,36%)
Luis Eduardo Magalhães (oeste)
- Jair Bolsonaro teve 31.918 votos (58,61%);
- Lula teve 22.542 votos (41,39%)