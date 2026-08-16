Duas cidades da Bahia podem ser foco de Flávio Bolsonaro na campanha

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O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pode privilegiar duas cidades da Bahia nas suas visitas ao longo da campanha eleitoral.

O postulante ao Planalto foi aconselhado por aliados na Região Nordeste a focar as agendas em municípios que mais deram votos ao pai dele, Jair Bolsonaro (PL), no pleito de 2022.

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O Nordeste é considerado o principal celeiro eleitoral de Lula (PT) no Brasil. No segundo turno de 2022, o petista venceu em 1.774 municípios da região, contra apenas 20 que deram a vitória a Bolsonaro.

Na Bahia, as duas cidades foram as seguintes:

Buerarema (sul)

Jair Bolsonaro teve 5.292 votos (59,64%);

Lula teve 3.581 votos (40,36%)

Luis Eduardo Magalhães (oeste)

Jair Bolsonaro teve 31.918 votos (58,61%);

Lula teve 22.542 votos (41,39%)

Diferença pequena

Além disso, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a ideia dos aliados de Flávio é levá-lo também a cidades nordestinas onde a diferença entre Lula e Bolsonaro foi menor.

Um dos exemplos citados é São Bento, na Paraíba, que deu 44,48% dos votos válidos ao ex-presidente há quatro anos. Na Bahia, um exemplo é Itamaraju, no extremo-sul, onde Jair Bolsonaro teve mais de 16 mil votos (49,79%).

A leitura de caciques bolsonaristas é de que, se Flávio conseguir “perder por menos” no Nordeste, isso pode ser decisivo para o resultado geral das eleições presidenciais deste ano.

Flávio Bolsonaro esteve em Luís Eduardo durante a Bahia Farm Show

No início de junho, o senador e então pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, participou da Bahia Farm Show, tradicional evento do agronegócio que acontece na cidade de Luis Eduardo Magalhães.

Na ocasião, ao lado do prefeito de LEM, Junior Marabá (PP), e do ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL), Flávio foi recepcionado por uma multidão de apoiadores.

Aquela foi a primeira visita do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro à Bahia depois do anúncio de sua entrada na disputa pelo Palácio do Planalto.