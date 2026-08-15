ELEIÇÕES 2026
Flávio adota estratégia diferente de Bolsonaro para a Presidência
Senador, Flávio Bolsonaro é o candidato do PL nas eleições de outubro deste ano
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República nas eleições de outubro deste ano, vai adotar uma estratégia diferente da do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na campanha de 2018.
O congressista decidiu usar um jatinho privado para alguns deslocamentos em agendas pelo país até antes do primeiro turno do pleito, em 4 de outubro.
Segundo aliados ouvidos pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o liberal alternará entre o uso de aeronave privada e voos comerciais, a depender da logística — já na pré-campanha, o senador começou a viajar em jatinho particular.
Jatinho usado por Flávio será pago pelo PL
A aeronave utilizada pelo candidato, segundo auxiliares, foi alugada pelo PL. O valor do contrato constará na prestação de contas do partido e do senador referente à campanha eleitoral de 2026.
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Nas eleições de 2018, quando disputou o Palácio do Planalto pela primeira vez, Jair Bolsonaro recusou jatinho e usou apenas voos comerciais para viajar pelo Brasil durante a campanha.
E Lula, vai viajar como?
Lula (PT), por sua vez, vai usar o mesmo expediente de Jair Bolsonaro em 2022, quando era presidente e tentou a reeleição: usou aeronaves oficiais da FAB por questões de segurança. O valor do combustível foi ressarcido pelo PL aos cofres públicos.
Por estar no mandato, o petista terá de viajar para eventos de campanha a bordo de aviões da FAB — os custos serão ressarcidos pelo PT.