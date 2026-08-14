Kassab prevê derrota de Flávio Bolsonaro e diz que centrão está com Lula

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que os partidos do centrão estão apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela reeleição. A declaração foi feita durante um encontro com empresários realizado na região central de São Paulo, promovido pelo empresário Andrea Matarazzo.

Kassab, que integra a chapa de Ronaldo Caiado (PSD) como candidato a vice-presidente, também avaliou as perspectivas eleitorais de Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deve perder força durante a campanha.

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"A chance de Flávio se eleger é zero, não tem a menor chance. Na hora em que o jogo começar, em que o PT mostrar quem é o Flávio, ele vai desabar. Na hora em que esses partidos do centrão não estão apoiando o Caiado, estão com o Lula", disse.

Segundo Kassab, a decisão de partidos do centrão de não lançarem candidaturas próprias também beneficiou Caiado. Para ele, a desistência ampliou o tempo de propaganda eleitoral destinado ao candidato do PSD.

"Caiado tinha 50 segundos, agora tem dois minutos e quase 20 segundos. É uma eternidade, quase uma novela no horário gratuito. Podem ter certeza de que isso vai fazer a diferença", disse o presidente do PSD.

Centrão avalia cenário eleitoral

Uma liderança do PSD afirmou, sob condição de anonimato, que a expectativa inicial do centrão era apoiar Flávio Bolsonaro. União Brasil, PP e Republicanos, porém, teriam adotado uma estratégia considerada "pragmática" diante do cenário eleitoral.

De acordo com essa avaliação, o centrão precisa de Lula, embora existam divisões internas entre os partidos. O integrante do PSD citou grupos políticos de estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul que não apoiariam o presidente.

Outro líder da legenda afirmou que a decisão de se aproximar de Lula também está relacionada à avaliação de que Flávio Bolsonaro apresentou dificuldades na formação de alianças políticas. A escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para a vice-presidência também teria sido mal recebida por integrantes do centrão, principalmente por ser considerado um nome pouco conhecido.

Rejeição pode definir apoio

Integrantes da chapa de Caiado e Kassab avaliam que o cenário ainda pode mudar nos próximos meses. A expectativa é acompanhar a evolução da rejeição dos candidatos nas pesquisas para definir qual nome terá maior força para receber o apoio do centrão.

Segundo uma fonte próxima à chapa, o candidato com menor rejeição deverá ser o escolhido pelo grupo político.

Caiado, por sua vez, tem buscado se apresentar como uma "alternativa à polarização" durante suas agendas públicas. O candidato do PSD tem feito críticas tanto ao governo federal e ao presidente Lula quanto a Flávio Bolsonaro.

Em outros compromissos realizados nesta semana, Kassab e Caiado também se reuniram com empresários. Um dos encontros ocorreu no Clube Monte Líbano, em Moema, na zona sul de São Paulo, e contou com cerca de mil comerciantes.