Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Kassab prevê derrota de Flávio Bolsonaro e diz que centrão está com Lula

Dirigente do PSD avaliou que Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades para construir alianças política

Luan Julião
Por
Presidente do PSD, Gilberto Kassab
Presidente do PSD, Gilberto Kassab - Foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Eleições 2026

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que os partidos do centrão estão apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela reeleição. A declaração foi feita durante um encontro com empresários realizado na região central de São Paulo, promovido pelo empresário Andrea Matarazzo.

Kassab, que integra a chapa de Ronaldo Caiado (PSD) como candidato a vice-presidente, também avaliou as perspectivas eleitorais de Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deve perder força durante a campanha.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"A chance de Flávio se eleger é zero, não tem a menor chance. Na hora em que o jogo começar, em que o PT mostrar quem é o Flávio, ele vai desabar. Na hora em que esses partidos do centrão não estão apoiando o Caiado, estão com o Lula", disse.

Segundo Kassab, a decisão de partidos do centrão de não lançarem candidaturas próprias também beneficiou Caiado. Para ele, a desistência ampliou o tempo de propaganda eleitoral destinado ao candidato do PSD.

"Caiado tinha 50 segundos, agora tem dois minutos e quase 20 segundos. É uma eternidade, quase uma novela no horário gratuito. Podem ter certeza de que isso vai fazer a diferença", disse o presidente do PSD.

Centrão avalia cenário eleitoral

Uma liderança do PSD afirmou, sob condição de anonimato, que a expectativa inicial do centrão era apoiar Flávio Bolsonaro. União Brasil, PP e Republicanos, porém, teriam adotado uma estratégia considerada "pragmática" diante do cenário eleitoral.

Leia Também:

MUDANÇA DE PLANOS

Jerônimo abre campanha na Colina Sagrada e faz comício em Irecê
Jerônimo abre campanha na Colina Sagrada e faz comício em Irecê imagem

ESTREIA

Com sala cheia, Salvador recebe documentário 963 dias de Michel Temer
Com sala cheia, Salvador recebe documentário 963 dias de Michel Temer imagem

POLÍTICA

Escala 6x1: proposta avança no Senado após trégua entre Lula e Alcolumbre
Escala 6x1: proposta avança no Senado após trégua entre Lula e Alcolumbre imagem

De acordo com essa avaliação, o centrão precisa de Lula, embora existam divisões internas entre os partidos. O integrante do PSD citou grupos políticos de estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul que não apoiariam o presidente.

Outro líder da legenda afirmou que a decisão de se aproximar de Lula também está relacionada à avaliação de que Flávio Bolsonaro apresentou dificuldades na formação de alianças políticas. A escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para a vice-presidência também teria sido mal recebida por integrantes do centrão, principalmente por ser considerado um nome pouco conhecido.

Rejeição pode definir apoio

Integrantes da chapa de Caiado e Kassab avaliam que o cenário ainda pode mudar nos próximos meses. A expectativa é acompanhar a evolução da rejeição dos candidatos nas pesquisas para definir qual nome terá maior força para receber o apoio do centrão.

Segundo uma fonte próxima à chapa, o candidato com menor rejeição deverá ser o escolhido pelo grupo político.

Caiado, por sua vez, tem buscado se apresentar como uma "alternativa à polarização" durante suas agendas públicas. O candidato do PSD tem feito críticas tanto ao governo federal e ao presidente Lula quanto a Flávio Bolsonaro.

Em outros compromissos realizados nesta semana, Kassab e Caiado também se reuniram com empresários. Um dos encontros ocorreu no Clube Monte Líbano, em Moema, na zona sul de São Paulo, e contou com cerca de mil comerciantes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Centrão eleições 2024 Flávio Bolsonaro Gilberto Kassab Lula Ronaldo Caiado

Relacionadas

Mais lidas