Jerônimo abre campanha na Colina Sagrada e faz comício em Irecê

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O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) abre sua campanha eleitoral neste domingo, 16, na Colina Sagrada, em Salvador, símbolo maior da baianidade. Participam da programação o vice-governador e candidato à reeleição Geraldo Júnior e os candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que formam a chapa.

Às 7h, Jerônimo participa de uma missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Às 8h, com concentração no Largo do Bonfim, tem início a caminhada que reunirá apoiadores, lideranças políticas, militantes e representantes de diferentes regiões da capital.

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À tarde, o Time de Lula segue para Irecê, onde Jerônimo realiza, às 17h, na Praça do Feijão, o primeiro grande comício da campanha. O ato contará com ampla mobilização política, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças e apoiadores de municípios de toda a região.

Mudança de planos

No domingo, a cúpula petista na Bahia tinha planejado participar do ato de campanha de Lula, no Estádio 1º de Maio, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP), o local onde teve início a trajetória do líder petista.

O ato será o primeiro grande evento popular após a oficialização da chapa Lula-Alckmin, que conta com o apoio de sete partidos: PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

