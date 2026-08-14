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MUDANÇA DE PLANOS

Jerônimo abre campanha na Colina Sagrada e faz comício em Irecê

Governador e candidatos ao Senador não vão participar de ato com Lula

Redação
Por Redação
Chapa encabeçada por Jerônimo inicia campanha na Colina Sagrada.
Chapa encabeçada por Jerônimo inicia campanha na Colina Sagrada. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) abre sua campanha eleitoral neste domingo, 16, na Colina Sagrada, em Salvador, símbolo maior da baianidade. Participam da programação o vice-governador e candidato à reeleição Geraldo Júnior e os candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que formam a chapa.

Às 7h, Jerônimo participa de uma missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Às 8h, com concentração no Largo do Bonfim, tem início a caminhada que reunirá apoiadores, lideranças políticas, militantes e representantes de diferentes regiões da capital.

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À tarde, o Time de Lula segue para Irecê, onde Jerônimo realiza, às 17h, na Praça do Feijão, o primeiro grande comício da campanha. O ato contará com ampla mobilização política, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças e apoiadores de municípios de toda a região.

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Mudança de planos

No domingo, a cúpula petista na Bahia tinha planejado participar do ato de campanha de Lula, no Estádio 1º de Maio, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP), o local onde teve início a trajetória do líder petista.

O ato será o primeiro grande evento popular após a oficialização da chapa Lula-Alckmin, que conta com o apoio de sete partidos: PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

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Tags

campanha eleitoral Jerônimo Rodrigues Lula PT

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