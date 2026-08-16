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PF localiza avião de Vorcaro avaliado em R$ 120 milhões

Aeronave ligada ao ex-banqueiro foi encontrada no Paraguai

Beatriz Santos
Por
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: Reprodução | Esfera Brasil

A Polícia Federal (PF) localizou em Assunção, capital do Paraguai, uma aeronave vinculada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no âmbito da Operação Compliance Zero. Avaliado em R$ 120 milhões, o avião retornou ao Brasil no fim da tarde deste domingo, 16.

Segundo informações da CNN, a localização da aeronave faz parte das diligências para identificar bens de Vorcaro mantidos no exterior.

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O retorno ao país contou com o apoio da adidância da PF no Paraguai e da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY).

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Após chegar ao Brasil, a aeronave será mantida no Aeroporto Internacional de Brasília, onde deverá passar pelas medidas judiciais cabíveis.

A localização do avião ocorreu enquanto a PF atua para identificar outros bens relacionados ao ex-banqueiro fora do país.

Buscas também alcançam outros países

As autoridades brasileiras mantêm cooperação policial e jurídica internacional em pelo menos três países para localizar bens de Vorcaro no exterior. Além da aeronave, as investigações já levantaram um iate e uma mansão avaliados em R$ 500 milhões.

A Operação Compliance Zero investiga o caso que envolve o ex-banqueiro e tem levado a PF a ampliar as buscas por patrimônio relacionado a Vorcaro fora do Brasil.

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brasil Daniel Vorcaro

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