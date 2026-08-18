Criador de conteúdo adulto preso em Salvador por tráfico tem prisão revogada

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A Justiça da Bahia decidiu substituir a prisão preventiva do influenciador digital Júnior Honorato por medidas cautelares. A decisão foi tomada na segunda-feira, 17 e determina a soltura de Adailton Honorato Franco de Souza, caso ele não esteja detido por outra razão.

A nova determinação estabelece uma série de restrições que deverão ser cumpridas durante um ano, a partir desta terça-feira. O período, no entanto, pode ser alterado caso a Justiça reavalie as medidas antes do prazo.

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Entre as obrigações impostas ao influenciador estão o comparecimento bimestral à Central de Informações e Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (CIAPI), onde deverá informar suas atividades, comprovar ocupação lícita e manter os dados de endereço atualizados.

Júnior Honorato também não poderá frequentar bares, festas, paredões ou locais relacionados ao consumo e à comercialização de drogas. Ele ainda precisará de autorização judicial caso queira permanecer fora da cidade onde mora por mais de cinco dias e deverá comunicar qualquer mudança de endereço à Justiça.

Além disso, o influenciador terá de comparecer aos atos do processo sempre que for convocado. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o descumprimento sem justificativa das determinações pode resultar na perda do benefício e na retomada da prisão preventiva.

Retorno às redes sociais

Depois da decisão, Júnior Honorato voltou a publicar conteúdo nas redes sociais. Ele, porém, não fez comentários sobre a prisão. As publicações incluem vídeos em que aparece dançando, sugestões de jogos de aposta online e divulgação de um link para venda de conteúdos adultos produzidos por ele.

O influenciador produz material destinado ao público maior de 18 anos e, após a prisão, registrou aumento no número de seguidores nas plataformas digitais.

Prisão em Pituaçu

Júnior Honorato foi preso em flagrante no dia 9 de agosto, no bairro de Pituaçu, em Salvador. Na mesma ocorrência, Lucas Sousa Dantas, de 32 anos, também foi detido. Os dois tiveram a prisão mantida após audiência de custódia realizada dois dias depois.

Segundo a polícia, três homens foram identificados em atitude considerada suspeita. Quando perceberam a aproximação dos agentes, dois deles tentaram fugir, mas acabaram alcançados.

Na abordagem, os policiais encontraram 45 potes, dez pinos e três saquinhos contendo substâncias análogas à cocaína. Também foram apreendidos três celulares e um relógio.

Júnior Honorato e Lucas Sousa Dantas foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde acabaram autuados por tráfico de drogas. Um terceiro homem, de 20 anos, também foi levado à unidade policial. Ele prestou depoimento e acabou liberado.

A prisão preventiva do influenciador foi posteriormente revogada pela Justiça, que determinou a substituição da medida por cautelares diversas da prisão.