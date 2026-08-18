Policial penal é preso suspeito de facilitar entrada de celulares em presídio na Bahia

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Um policial penal foi preso preventivamente nesta terça-feira, 18, durante a terceira fase da Operação Sífiso, que investiga um esquema de entrada e circulação ilegal de aparelhos celulares no Conjunto Penal de Feira de Santana, na Bahia.

Além da prisão, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana e Santo Estêvão. Durante as diligências, os investigadores apreenderam celulares, cartas manuscritas e uma arma de fogo encontrada na residência do policial penal.

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Segundo as investigações, o esquema teria a participação de pessoas que atuam tanto dentro quanto fora do sistema prisional. A suspeita é de que o grupo tenha articulado a entrega de aparelhos e dinheiro fora da unidade e a posterior entrada e distribuição dos celulares entre os internos.

Investigação apura corrupção e lavagem de dinheiro

A Operação Sífiso III é resultado do aprofundamento de investigações iniciadas na Operação Angerona II, que identificou indícios de um esquema voltado ao ingresso clandestino de celulares em unidades prisionais da Bahia.

A apuração aponta para possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, ingresso indevido de aparelhos telefônicos em estabelecimento prisional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Conforme os elementos reunidos até o momento, o policial penal investigado teria atuado em conjunto com pessoas responsáveis pela entrega dos equipamentos e de valores do lado de fora do presídio. Dentro da unidade, internos seriam responsáveis por receber e fazer circular os aparelhos.

As autoridades também investigam se os envolvidos obtinham vantagens financeiras com a entrada irregular dos celulares e com a utilização dos dispositivos pelos custodiados.

Foto: ASCOM/Polícia Civil

Operação integrada

A ação é realizada de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e de Execução Penal (Gaep); pela Polícia Civil da Bahia, através do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc); e pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana.

A investigação segue para identificar todos os envolvidos e esclarecer a extensão do esquema dentro e fora do sistema prisional.