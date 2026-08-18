Quase 3 mil medicamentos emagrecedores são apreendidos em carreta na Bahia

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Mais de 2,7 mil ampolas de medicamentos emagrecedores sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização na tarde desta segunda-feira, 17, na BR-116, em Feira de Santana, na Bahia.

A apreensão ocorreu no km 429 da rodovia, durante a XXIV Operação Temática de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública (OTEFIS).

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Durante a abordagem, o motorista informou aos policiais que transportava sacas de farinha de soja. No entanto, ele não apresentou a documentação física referente à carga.

Durante a fiscalização do veículo, os agentes localizaram as ampolas dos medicamentos das marcas TG e Tirzec. Segundo a PRF, os produtos não possuem registro na Anvisa e têm importação proibida no Brasil.

Diante da irregularidade, o condutor foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.

A PRF informou que permanece realizando ações de fiscalização para combater crimes relacionados à entrada e ao transporte irregular de produtos que possam representar riscos à saúde pública e à segurança da população.

Veja vídeo: