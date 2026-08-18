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Quase 3 mil medicamentos emagrecedores são apreendidos em carreta na Bahia

Material estava escondido em carga de farinha de trigo

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Quase 3 mil medicamentos emagrecedores são apreendidos em carreta na Bahia
Foto: Divulgação/PRF

Mais de 2,7 mil ampolas de medicamentos emagrecedores sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização na tarde desta segunda-feira, 17, na BR-116, em Feira de Santana, na Bahia.

A apreensão ocorreu no km 429 da rodovia, durante a XXIV Operação Temática de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública (OTEFIS).

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Durante a abordagem, o motorista informou aos policiais que transportava sacas de farinha de soja. No entanto, ele não apresentou a documentação física referente à carga.

Durante a fiscalização do veículo, os agentes localizaram as ampolas dos medicamentos das marcas TG e Tirzec. Segundo a PRF, os produtos não possuem registro na Anvisa e têm importação proibida no Brasil.

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Diante da irregularidade, o condutor foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.

A PRF informou que permanece realizando ações de fiscalização para combater crimes relacionados à entrada e ao transporte irregular de produtos que possam representar riscos à saúde pública e à segurança da população.

Veja vídeo:

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Tags

medicamentos emagrecedores polícia federal prf

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