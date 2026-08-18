Polícia cumpre mais de 30 mandados e desarticula tráfico em Itacaré

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) deflagrou, nesta terça-feira, 18, a Operação Tormenta, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação em Itacaré, no sul da Bahia. Na ação foram cumpridos 33 mandados judiciais, incluindo prisão e bloqueio de contas.

As investigações apontam que o grupo estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes e teria uma estrutura organizada para manter as atividades ilícitas no município.

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A operação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Itacaré. A ação é realizada pela FICCO/Ilhéus, integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.

Grupo atuava com divisões de tarefas

Segundo a apuração, foram identificadas uma divisão de tarefas entre os integrantes da organização, com atuação no gerenciamento de pontos de venda, distribuição de drogas, segurança armada e movimentação dos valores obtidos com o tráfico.

Os investigadores também encontraram indícios de que contas bancárias de terceiros eram utilizadas para receber e movimentar recursos relacionados às atividades criminosas.

A Justiça determinou ainda o sequestro e bloqueio de bens e valores vinculados aos investigados, com o objetivo de atingir o fluxo financeiro utilizado para manter a estrutura da organização.

A operação conta com equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN Sul), GATTI Ilhéus, GATTI Itabuna, GATTI Eunápolis, GATTI Porto Seguro e GATTI Valença, além das equipes da 7ª COORPIN/Ilhéus e 6ª COORPIN/Itabuna.

Também participam da ação unidades da Polícia Militar da Bahia, incluindo o CPRSul, a 72ª CIPM/Itacaré, o TOR CIPRv/Itabuna, a CIPT Sul e a CIPE Cacaueira.