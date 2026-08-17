Mãe é presa após deixar três filhos sozinhos para ir a forró e casa pegar fogo

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Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante neste domingo, 16, após deixar os três filhos, de 5 e 9 anos, sozinhos em casa para ir a um forró em Artur Nogueira, cidade vizinha a Engenheiro Coelho (SP). Durante a ausência dela, a residência pegou fogo e uma das crianças ficou ferida.

A ocorrência aconteceu durante a madrugada. Segundo a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, o imóvel estava sem energia elétrica e a mãe havia deixado uma vela acesa para iluminar o local antes de sair.

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Conforme relatos de vizinhos, a menina de 9 anos pegou a vela para ir ao banheiro, mas deixou o objeto cair sobre um colchão. O material incendiou e as chamas se espalharam pela residência.

A criança conseguiu deixar o imóvel e buscar ajuda. Vizinhos acionaram uma ambulância, enquanto equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram chamadas por volta das 3h para atender à ocorrência e controlar o incêndio.

A menina teve queimaduras nas mãos, no braço e nas pernas, atingindo cerca de 20% do corpo. Ela precisou passar por cirurgia. Os dois irmãos foram atendidos por inalação de fumaça e permaneceram internados em observação.

As três crianças foram encaminhadas para um hospital de referência em queimados de Limeira (SP).

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher confirmou que havia deixado os filhos sozinhos para ir ao forró. Segundo o registro, ela disse que não encontrou nenhum familiar ou vizinho que pudesse ficar com as crianças durante sua ausência. Ainda conforme o documento, a mulher apresentava sinais de embriaguez quando retornou para casa.

A PM também informou que vizinhos relataram que as crianças já teriam sido deixadas sozinhas pela mãe em outras ocasiões.