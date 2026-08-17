POLÍCIA
Mãe é presa após deixar três filhos sozinhos para ir a forró e casa pegar fogo
Mulher foi presa em flagrante e, segundo registro, apresentava sinais de embriaguez
Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante neste domingo, 16, após deixar os três filhos, de 5 e 9 anos, sozinhos em casa para ir a um forró em Artur Nogueira, cidade vizinha a Engenheiro Coelho (SP). Durante a ausência dela, a residência pegou fogo e uma das crianças ficou ferida.
A ocorrência aconteceu durante a madrugada. Segundo a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, o imóvel estava sem energia elétrica e a mãe havia deixado uma vela acesa para iluminar o local antes de sair.
Conforme relatos de vizinhos, a menina de 9 anos pegou a vela para ir ao banheiro, mas deixou o objeto cair sobre um colchão. O material incendiou e as chamas se espalharam pela residência.
A criança conseguiu deixar o imóvel e buscar ajuda. Vizinhos acionaram uma ambulância, enquanto equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram chamadas por volta das 3h para atender à ocorrência e controlar o incêndio.
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A menina teve queimaduras nas mãos, no braço e nas pernas, atingindo cerca de 20% do corpo. Ela precisou passar por cirurgia. Os dois irmãos foram atendidos por inalação de fumaça e permaneceram internados em observação.
As três crianças foram encaminhadas para um hospital de referência em queimados de Limeira (SP).
Em depoimento à Polícia Civil, a mulher confirmou que havia deixado os filhos sozinhos para ir ao forró. Segundo o registro, ela disse que não encontrou nenhum familiar ou vizinho que pudesse ficar com as crianças durante sua ausência. Ainda conforme o documento, a mulher apresentava sinais de embriaguez quando retornou para casa.
A PM também informou que vizinhos relataram que as crianças já teriam sido deixadas sozinhas pela mãe em outras ocasiões.