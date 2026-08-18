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FACÇÃO CRIMINOSA

Líder do Comando Vermelho morre em confronto com a polícia no Rio

Conhecido com "PQD", Pierry Sá da Silva, era apontado como uma das principais lideranças do CV

Alice Paulilo
Por
"PQD" integrava a "Equipe Astro" e foi morto por policiais em confronto
"PQD" integrava a "Equipe Astro" e foi morto por policiais em confronto - Foto: Reprodução

Pierry Sá da Silva, identificado como um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), morreu após ser baleado em confronto com a polícia, na manhã desta terça-feira, 18, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O criminoso era conhecido como "PQD" e chegou a ser preso, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação policial estava acontecendo na comunidade de Gârdenia Azul, onde PQD liderava as bocas de fumo. O criminoso ainda era apontado como integrante da "Equipe Astro" e também exercia a função de "frente" do tráfico em Cidade de Deus.

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Segundo a Polícia Civil, o traficante seria responsável por coordenar a expansão territorial da facção carioca na região e já tinha dois mandados de prisão em aberto e pelo menos três anotações criminais.

Disputas territoriais

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Entre as ações atribuídas a “PQD” estão disputas pelo controle territorial em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca. O criminoso também teria articulado sucessivas tentativas de invasão da comunidade de Rio das Pedras, considerada estratégica para a organização criminosa.

Durante a operação realizada nesta manhã, outro integrante da quadrilha liderada por “PQD” também foi preso. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

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Comando Vermelho morto a tiros traficante

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