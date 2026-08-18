FACÇÃO CRIMINOSA
Líder do Comando Vermelho morre em confronto com a polícia no Rio
Conhecido com "PQD", Pierry Sá da Silva, era apontado como uma das principais lideranças do CV
Pierry Sá da Silva, identificado como um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), morreu após ser baleado em confronto com a polícia, na manhã desta terça-feira, 18, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O criminoso era conhecido como "PQD" e chegou a ser preso, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
A ação policial estava acontecendo na comunidade de Gârdenia Azul, onde PQD liderava as bocas de fumo. O criminoso ainda era apontado como integrante da "Equipe Astro" e também exercia a função de "frente" do tráfico em Cidade de Deus.
Segundo a Polícia Civil, o traficante seria responsável por coordenar a expansão territorial da facção carioca na região e já tinha dois mandados de prisão em aberto e pelo menos três anotações criminais.
Disputas territoriais
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Entre as ações atribuídas a “PQD” estão disputas pelo controle territorial em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca. O criminoso também teria articulado sucessivas tentativas de invasão da comunidade de Rio das Pedras, considerada estratégica para a organização criminosa.
Durante a operação realizada nesta manhã, outro integrante da quadrilha liderada por “PQD” também foi preso. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.