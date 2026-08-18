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COLHEITA PROIBIDA

Grupo que plantava maconha tem R$50 milhões presos pela PF

Mandados de prisão preventiva foram cumpridos na Bahia, em Pernambuco e Alagoas

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Organização criminosa é desarticulada por gerenciar grande plantação de maconha
Organização criminosa é desarticulada por gerenciar grande plantação de maconha - Foto: Divulgação Polícia Federal

Polícia Federal deflagrou a operação Colheita Proibida, nesta terça-feira, 18, para desarticular uma organização criminosa especializada em cultivo ilícito de maconha. O grupo mantinham plantações em larga escala, transporte e distribuição interestadual da droga.

As investigações tiveram início depois duas grandes plantações ilícitas serem identificadas e erradicadas no primeiro semestre deste ano. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas.

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Grupo mantinha atuação interestadual

As plantações que foram identificadas e posteriormente erradicadas estavam em Caraúbas, na Paraíba, onde foi encontrada em fevereiro deste ano. Já a segunda foi localizada em Águas Belas, em Pernambuco, no mês de maio.

Os elementos reunidos pela Polícia Federal identificaram que a organização teria atuação em outros estados do Nordeste e em Minas Gerais, indicando o caráter interestadual das atividades criminosas.

Os mandados judiciais foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Juazeiro, na Bahia. Além das ordens de prisão e busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro de cinco imóveis e o bloqueio de até R$ 50 milhões em contas vinculadas a 36 pessoas físicas e jurídicas.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, financiamento de cultivo ilegal de maconha, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A operação teve o apoio da CIPE-Caatinga/BA, CIPE-Sudoeste/BA, CPR-L/BA, BEPI/PE, COPES-Caatinga/AL e 1ª CIPM Belém do São Francisco.

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maconha operação polícia federal

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