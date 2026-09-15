EMPREGOS & NEGÓCIOS
Confira lista com 10 vagas home office em empresas internacionais
Oportunidades são para diferentes áreas como tecnologia, marketing e vendas
Se você está buscando uma boa oportunidade de trabalho remoto, o famoso home office, em uma empresa internacional, é importante saber que diferentes áreas, como tecnologia, marketing e vendas estão com oportunidades abertas para profissionais brasileiros. As remunerações podem chegar a milhares de dólares por mês.
O portal A TARDE reuniu 10 vagas com inscrições abertas para você se candidatar já! Confira a lista abaixo.
Vendas e Marketing
As oportunidades desta área são voltadas principalmente para vendas, relacionamento com clientes e estratégias de marketing, com opções para diferentes níveis de experiência. Entre as vagas, há posições de entrada e também oportunidades para profissionais mais especializados.
- Magic - Inbound Account Executive
- HireLatam - Remote Sales Executive
- Revenx - New Business Account Executive
- Educato AI - Entry-Level Marketing
- EverAI - Senior Performance Marketer
Tecnologia e Atendimento
Na área de tecnologia, as vagas contemplam funções ligadas a desenvolvimento de software, inteligência artificial e análise de dados. Já as oportunidades de atendimento são direcionadas a profissionais que atuarão no suporte e relacionamento com clientes de forma remota.
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- Leych Company - Senior Full-Stack Engineer
- Joblet-AI - Conversational AI Engineer
- CharterUP - Senior Data Scientist
- Elite Virtual Assistance - Customer Service Rep
- Elevate Teams - Assistente Virtual