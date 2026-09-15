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Confira lista com 10 vagas home office em empresas internacionais

Oportunidades são para diferentes áreas como tecnologia, marketing e vendas

Alice Paulilo
Por
Confira vagas de emprego remotas e internacionais
Confira vagas de emprego remotas e internacionais - Foto: Freepik / Magnific

Se você está buscando uma boa oportunidade de trabalho remoto, o famoso home office, em uma empresa internacional, é importante saber que diferentes áreas, como tecnologia, marketing e vendas estão com oportunidades abertas para profissionais brasileiros. As remunerações podem chegar a milhares de dólares por mês.

O portal A TARDE reuniu 10 vagas com inscrições abertas para você se candidatar já! Confira a lista abaixo.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Vendas e Marketing

As oportunidades desta área são voltadas principalmente para vendas, relacionamento com clientes e estratégias de marketing, com opções para diferentes níveis de experiência. Entre as vagas, há posições de entrada e também oportunidades para profissionais mais especializados.

Tecnologia e Atendimento

Na área de tecnologia, as vagas contemplam funções ligadas a desenvolvimento de software, inteligência artificial e análise de dados. Já as oportunidades de atendimento são direcionadas a profissionais que atuarão no suporte e relacionamento com clientes de forma remota.

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home office trabalhos internacionais vagas

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