BAHIA
Empresa abre vagas de trainee com salário de R$ 7,5 mil na Bahia; veja
Inscrições seguem até 28 de setembro e é voltado para profissionais formados entre 2021 e 2026
A Solar Coca-Cola anunciou a abertura das inscrições para o seu novo Programa de Trainee, direcionado a profissionais recém-formados e que neste momento, tem foco nas áreas de Engenharia, Logística e Manutenção. A vaga conta com salário de R$ 7,5 mil e pacote com vários benefícios.
A oportunidade está com inscrições abertas até o dia 28 de setembro, através do site oficial do programa. O objetivo é formar futuras lideranças para a cadeia de Supply Chain da fabricante. Na Bahia, a iniciativa tem vaga aberta para as áreas de Manutenção, já que as vagas de Logística estão direcionadas para o Maranhão e em Alagoas; Engenharia para o Ceará; e Manutenção também está em Mato Grosso.
Para participar do programa, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:
- Ter formação de nível superior, nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo;
- Ser formado nas áreas de Logística, Manutenção ou Engenharia;
- Ter concluído o curso entre janeiro de 2021 e dezembro de 2026;
- Ter disponibilidade para atuar presencialmente durante os 18 meses de duração do programa.
Quais são os benefícios
O programa é voltado para profissionais que tenham interesse em desenvolvimento profissional e liderança, além de alinhamento com os valores da Solar.
Entre os benefícios oferecidos aos trainees está o salário mensal de R$ 7,5 mil. O pacote também inclui:
- Vale-refeição ou acesso ao refeitório da unidade;
- Vale-transporte ou transporte fretado;
- Plano de saúde;
- Plano odontológico;
- Seguro de vida;
- Participação nos Resultados Solar.
Os participantes também terão acesso a benefícios adicionais, como Wellhub (Gympass), descontos nos produtos da empresa, Kit Natalino, Programa de Saúde Emocional e Telemedicina.
Sobre o processo seletivo
O processo seletivo será realizado em sete etapas, distribuídas entre setembro e janeiro. O cronograma prevê fases online e presenciais ao longo do período:
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- Setembro: inscrições online;
- Outubro: entrevistas remotas e envio de vídeo-entrevista;
- Novembro: dinâmicas e novas entrevistas, realizadas de forma online;
- Dezembro: etapa presencial;
- Janeiro: admissão dos candidatos selecionados.
A proposta é preparar os participantes para uma evolução profissional acelerada, com atuação voltada à eficiência, logística e inovação nas operações industriais e nos centros de distribuição da fabricante.