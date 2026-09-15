Empresa abre vagas de trainee com salário de R$ 7,5 mil na Bahia; veja

Siga o A TARDE no Google

A Solar Coca-Cola anunciou a abertura das inscrições para o seu novo Programa de Trainee, direcionado a profissionais recém-formados e que neste momento, tem foco nas áreas de Engenharia, Logística e Manutenção. A vaga conta com salário de R$ 7,5 mil e pacote com vários benefícios.

A oportunidade está com inscrições abertas até o dia 28 de setembro, através do site oficial do programa. O objetivo é formar futuras lideranças para a cadeia de Supply Chain da fabricante. Na Bahia, a iniciativa tem vaga aberta para as áreas de Manutenção, já que as vagas de Logística estão direcionadas para o Maranhão e em Alagoas; Engenharia para o Ceará; e Manutenção também está em Mato Grosso.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para participar do programa, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

Ter formação de nível superior , nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo;

, nas modalidades bacharelado, licenciatura ou tecnólogo; Ser formado nas áreas de Logística, Manutenção ou Engenharia;

Ter concluído o curso entre janeiro de 2021 e dezembro de 2026;

Ter disponibilidade para atuar presencialmente durante os 18 meses de duração do programa.

Quais são os benefícios

O programa é voltado para profissionais que tenham interesse em desenvolvimento profissional e liderança, além de alinhamento com os valores da Solar.

Entre os benefícios oferecidos aos trainees está o salário mensal de R$ 7,5 mil. O pacote também inclui:

Vale-refeição ou acesso ao refeitório da unidade;

Vale-transporte ou transporte fretado;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Seguro de vida;

Participação nos Resultados Solar.

Os participantes também terão acesso a benefícios adicionais, como Wellhub (Gympass), descontos nos produtos da empresa, Kit Natalino, Programa de Saúde Emocional e Telemedicina.

Sobre o processo seletivo

O processo seletivo será realizado em sete etapas, distribuídas entre setembro e janeiro. O cronograma prevê fases online e presenciais ao longo do período:

Setembro: inscrições online;

inscrições online; Outubro: entrevistas remotas e envio de vídeo-entrevista;

entrevistas remotas e envio de vídeo-entrevista; Novembro: dinâmicas e novas entrevistas, realizadas de forma online;

dinâmicas e novas entrevistas, realizadas de forma online; Dezembro: etapa presencial;

etapa presencial; Janeiro: admissão dos candidatos selecionados.

A proposta é preparar os participantes para uma evolução profissional acelerada, com atuação voltada à eficiência, logística e inovação nas operações industriais e nos centros de distribuição da fabricante.