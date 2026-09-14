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VIOLÊNCIA

Homem é espancado após defender companheira de importunação na Bahia

As agressões só terminaram após a proprietária da residência intervir

Leilane Teixeira
Por
Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu
Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu - Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa

Um homem de 41 anos foi espancado por um grupo após tentar defender a companheira de uma situação de importunação, em Guanambi, no sudoeste da Bahia. A vítima ainda tentou escapar dos agressores e se refugiou em uma casa, mas foi perseguida.

O caso aconteceu na região entre os bairros Brasília e Alto Caiçara. Segundo informações do 17º Batalhão da Polícia Militar (17º BPM), o homem contou que decidiu confrontar os indivíduos após perceber que eles importunavam sua companheira.

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Depois do questionamento, o grupo teria partido para cima dele. Para escapar das agressões, a vítima correu e entrou em uma residência próxima.

A tentativa de se proteger, no entanto, não impediu a continuidade da violência. Conforme a PM, os suspeitos invadiram o quintal do imóvel e voltaram a agredir o homem.

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Grupo fugiu

As agressões só terminaram após a proprietária da residência intervir. Em seguida, o grupo fugiu.

Acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), policiais militares foram até o local para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento à vítima.

Buscas foram realizadas na região, mas nenhum dos envolvidos foi encontrado. A Polícia Civil informou que, até o momento, não localizou registro da ocorrência no sistema.

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Bahia guanambi polícia militar violência

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