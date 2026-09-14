Corpo de pintor é encontrado sem cabeça e dedos em cidade baiana

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Um pintor de 66 anos foi encontrado morto dentro de um imóvel em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, no último domingo, 13. A vítima foi identificada como José Jorge de Almeida Silva, conhecido como "Modelo" e "Tio".

O corpo foi localizado na Rua da Subestação, na região de Caixa d'Água, no distrito de Bonfim. Conforme informações preliminares, a vítima estava sem a cabeça e os dedos.

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Quem era José Jorge?

José Jorge trabalhava como pintor de automóveis e vivia em uma residência improvisada nas proximidades da linha férrea, onde foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 20ª Companhia Independente (CIPM) foram chamadas após receberem a informação de que havia uma pessoa sem vida dentro de um imóvel.

Após a constatação da ocorrência, a área foi preservada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela períícia e remoção do corpo.

As circunstâncias da morte ainda são investigadas. O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Amaro).