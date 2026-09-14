Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

LINCHAMENTO

Homem é espancado até a morte por dois suspeitos na Bahia

Dupla fugiu após o crime e ainda não foi localizada pela polícia

Andrêzza Moura
Por
Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do crime
Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do crime - Foto: Rerodução Polícia Civil

Um homem, que não teve o nome revelado, foi espancando e morto, na noite deste domingo, 13, em Itabuna, na região sul da Bahia. O caso aconteceu na Rua Miguel Moreira, no bairro Califórnia, próximo ao antigo prédio do Colégio Flávio Simões.

Informações dão conta de que a vítima foi linchada por dois homens, ainda não identificados. A dupla fugiu logo após o crime e, até a noite desta segunda-feira, 14, não havia sido localizada e presa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EXECUÇÃO

Ex-sargento do Exército é executado a tiros dentro de oficina na Bahia
Ex-sargento do Exército é executado a tiros dentro de oficina na Bahia imagem

CRIME BRUTAL

Estudante é morta a facadas ao reagir a tentativa de estupro
Estudante é morta a facadas ao reagir a tentativa de estupro imagem

AÇÃO CRIMINOSA

Filho de cantor do Olodum tem pertences levados após morrer em acidente de moto
Filho de cantor do Olodum tem pertences levados após morrer em acidente de moto imagem

Após a ação criminosa, populares acionaram os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe chegou, o rapaz já estava morto. A Polícia Civil apura o crime. As informações são do Blog do Marcelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

espancamento público HOMICÍDIO itabuna Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas