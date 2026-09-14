LINCHAMENTO
Homem é espancado até a morte por dois suspeitos na Bahia
Dupla fugiu após o crime e ainda não foi localizada pela polícia
Um homem, que não teve o nome revelado, foi espancando e morto, na noite deste domingo, 13, em Itabuna, na região sul da Bahia. O caso aconteceu na Rua Miguel Moreira, no bairro Califórnia, próximo ao antigo prédio do Colégio Flávio Simões.
Informações dão conta de que a vítima foi linchada por dois homens, ainda não identificados. A dupla fugiu logo após o crime e, até a noite desta segunda-feira, 14, não havia sido localizada e presa.
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Após a ação criminosa, populares acionaram os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe chegou, o rapaz já estava morto. A Polícia Civil apura o crime. As informações são do Blog do Marcelo.