Filho de cantor do Olodum tem pertences levados após morrer em acidente de moto

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Os pertences de Inaie Araújo dos Santos, de 39 anos, filho de Lazinho, um dos cantores do Olodum, foram furtados enquanto ele ainda estava caído na BR-324, após sofrer um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira, 14, em Salvador.

Informações preliminares indicam que uma pessoa teria se aproximado do local do acidente e levado os itens. Entre os objetos levados estão o celular e uma corrente da vítima.

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Inaie morreu após a motocicleta que pilotava bater contra um rolo compactador nas proximidades do Acesso Norte, em frente a uma locadora de veículos. O acidente aconteceu por volta de 1h. Inaie trabalhava como motorista da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador.

Além das circunstâncias do acidente, a polícia investiga o furto dos pertences e tenta identificar os envolvidos.

PRF aponta ausência de reação

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista seguia pela BR-324 no sentido crescente quando passou a trafegar pelo acostamento e colidiu contra um objeto fixo. Com a força do impacto, a motocicleta ficou imobilizada e Inaie foi lançado ao chão.

A partir dos vestígios encontrados e da posição final dos veículos, a PRF apontou como causa presumida do acidente a ausência de reação do motociclista.

Sinalização no local é alvo de apuração

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirmou que, conforme registro fotográfico encaminhado pela empresa contratada Pejota, o equipamento estava no acostamento acompanhado dos dispositivos de sinalização previstos para a realização dos serviços.

A autarquia informou que uma equipe esteve no local após o acidente e realizou a sinalização da área. O veículo envolvido também foi removido para um pátio conveniado.

Em nota, o DNIT lamentou a morte e afirmou que a operação, o posicionamento e a guarda dos equipamentos utilizados nas obras, assim como a manutenção das condições de segurança e sinalização, são de responsabilidade da empresa contratada, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da autarquia.

O órgão informou ainda que vai apurar as circunstâncias do acidente, incluindo as condições da sinalização e o posicionamento do rolo compactador.

"Ressalta-se que o acostamento não se destina à circulação regular de veículos, sendo sua utilização condicionada às situações previstas na legislação de trânsito", afirmou o DNIT.

A autarquia destacou que eventuais conclusões sobre as causas do acidente e possíveis responsabilidades deverão considerar as apurações dos órgãos competentes.

Olodum e Semob lamentam morte

Em nota, o Olodum lamentou a morte de Inaie e manifestou solidariedade a Lazinho e aos demais familiares.

"O Olodum recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento de Inaie Araújo dos Santos, de 39 anos, filho do cantor Lazinho, vítima de um acidente de moto", informou o grupo.

A Semob também lamentou a perda do funcionário e afirmou que Inaie era reconhecido pelos colegas como um bom amigo e profissional dedicado.

O velório estava marcado para as 14h desta segunda-feira, no Cemitério da Terceira Ordem de São Francisco, na Baixa de Quintas. O sepultamento estava previsto para as 16h.