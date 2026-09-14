Filho do cantor Lazinho, da banda Olodum, morre aos 39 anos

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Inaie Araújo dos Santos, de 39 anos, filho do cantor Lazinho, da banda Olodum, morreu vítima de um acidente de moto na manhã desta segunda-feira, 14, em Salvador. O grupo emitiu uma nota de pesar se solidarizando com a perda de um dos fundadores e principais cantores da banda.

Na declaração, Olodum ainda afirmou que a memória de Inaie vai permanecer viva no coração de todos que compartilharam sua caminhada.

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Inaie colidiu com um um rolo compactador na BR 324

De acordo com a Polícia Civil, Inaie estava pilotando uma motocicleta, na madrugada desta segunda-feira, 14, quando colidiu com um rolo compactador na BR-324. Neste trecho da cidade está acontecendo uma obra de recapeamento.

Segundo informações preliminares, a máquina estava parada em um local inadequado, sem sinalização suficiente e com baixa iluminação, fatores que podem ter contribuído para o acidente.

Inaie Araújo morreu no local, antes da chegada da equipe de socorro.

Semob também se manifestou

Inaie Araújo dos Santos trabalhava como motorista da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador.

O orgão se manifestou lamentando profundamente a perda do funcionário. Confira a nota de pesar:

A Secretaria de Mobilidade (Semob) lamenta profundamente o falecimento de Inaie Araújo dos Santos, de 39 anos, funcionário que dedicou parte de sua trajetória profissional à pasta e que, atualmente, exercia a função de motorista.

Inaie será lembrado pelos seus colegas com carinho, como um bom amigo e um profissional que fazia seu trabalho com dedicação.

Neste momento de dor, a Semob se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para enfrentar esta perda, desejando que sua memória permaneça viva entre todos que fizeram parte de sua caminhada.