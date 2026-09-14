POLÍCIA
Motociclista morre ao bater em rolo compactador em Salvador
Acidente ocorreu em trecho onde ocorre uma obra de recapeamento e vítima teve pertences roubados
Um motociclista morreu, na madrugada desta segunda-feira, 14, após colidir em um rolo compactador na BR-324, trecho de Salvador, onde está acontecendo uma obra de recapeamento.
Informações preliminares apontam que a máquina estava parada em um local inadequado, sem sinalização suficiente e com baixa iluminação, fatores que podem ter contribuído para o acidente.
A vítima teria morrido no local, antes da chegada da equipe de socorro. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.
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Pertences da vítima foram roubados
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que relatos da ocorrência, após o acidente, outro homem, também ainda não identificado, roubou objetos pessoais da vítima.
O caso foi registrado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves). Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer os fatos e identificar os envolvidos.