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POLÍCIA

Motociclista morre ao bater em rolo compactador em Salvador

Acidente ocorreu em trecho onde ocorre uma obra de recapeamento e vítima teve pertences roubados

Luiza Nascimento
Por
Reprodução
Reprodução - Foto: Reprodução

Um motociclista morreu, na madrugada desta segunda-feira, 14, após colidir em um rolo compactador na BR-324, trecho de Salvador, onde está acontecendo uma obra de recapeamento.

Informações preliminares apontam que a máquina estava parada em um local inadequado, sem sinalização suficiente e com baixa iluminação, fatores que podem ter contribuído para o acidente.

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A vítima teria morrido no local, antes da chegada da equipe de socorro. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

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Pertences da vítima foram roubados

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que relatos da ocorrência, após o acidente, outro homem, também ainda não identificado, roubou objetos pessoais da vítima.

O caso foi registrado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves). Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer os fatos e identificar os envolvidos.

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Tags

acidente br-324 Salvador

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