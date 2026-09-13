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Homem usa nome falso e é preso após pedido de ajuda nas redes sociais

Investigado estava foragido e irá responder por estupro de vulnerável e tortura

Alice Paulilo
Por
Polícia prende homem por estupro de vulnerável usando nome falso
Polícia prende homem por estupro de vulnerável usando nome falso - Foto: Divulgação / Ascom - PCBA

Um homem, de 53 anos, estava foragido e utilizava nome falso há 5 anos. Ele foi preso neste domingo, 13, pela Polícia Civil da Bahia (PC), no município de Porto Seguro, extremo sul do estado, após publicação nas redes sociais onde ele pedia ajuda para um tratamento médico.

O investigado estava sendo procurado pelo crime de estupro de vulnerável e tortura e teve dois mandados de prisão preventiva cumpridos.

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A sua localização só foi possível após o cruzamento de informações realizado em uma publicação da internet. Na postagem, o homem aparece como vítima de uma agressão e pede ajuda, por meio de terceiros, para custear despesas médicas.

O que diz as investigações

De acordo com as investigações, ele vivia em Porto Seguro, onde utilizava nome falso e já era conhecido por trabalhar como vendedor ambulante.

A publicação relatava uma agressão física atribuída a um turista, ocorrida em 4 de setembro, e solicitava contribuições para tratamento médico por meio de uma chave Pix vinculada à sua esposa. Com as apurações foi possível identificar que o suspeito não registrou boletim de ocorrência relacionado à agressão.

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A partir das informações divulgadas, equipes policiais realizaram levantamentos e identificaram o investigado na condição de foragido, que residia na orla norte de Porto Seuro. Após o cumprimento das ordens judiciais, o homem foi apresentado à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista (Deltur/Porto Seguro), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e à 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), em conjunto com o Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Costa do Descobrimento) e o Núcleo de Inteligência da 5ª Coorpin/Valença, no âmbito da Operação Malhas da Lei.

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homem foragido Polícia porto seguro

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