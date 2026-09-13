Professora morre após injeção para tratar queda de cabelo

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Uma professora morreu após uma injeção no glúteo para tratamento de queda de cabelo, em Ceilândia, no Distrito Federal, no último dia 5 de setembro. A Polícia Civil investiga o caso.

Lidiane Gomes, de 50 anos, teria realizado o procedimento em um salão de beleza. Segundo o marido da vítima, Valdeci Alves, Lidiane chegou em casa passando muito mal e suando frio.

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“Parecia que tinha tido uma chuva nela, porque ela estava muito molhada, muito suada, e muito ofegante, com muita falta de ar. Ela tinha tomado uma injeção no salão para fortalecimento e queda de cabelo", contou ele à TV Globo.

A professora foi levada pelo marido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, onde foi encaminhada direto para a sala vermelha. No local, teve sete paradas cardíacas e, embora a equipe médica tenha tentado reanimar, ela não resistiu.

Ainda conforme a TV, desde a morte de Lidiane, o salão de beleza está fechado. A profissional que realizou a aplicação da injeção afirmou à família ser biomédica. Ela se apresentou na 23ª DP, mas preferiu ficar em silêncio.

Os frascos e ampolas usados no suposto complexo vitamínico usado na vítima foram recolhidos pela polícia e passarão por análise. A investigação ainda não conseguiu identificar qual substância desencadeou a reação que levou Lidiane à morte.

Os frascos e ampolas usados no suposto complexo vitamínico usado na vítima foram recolhidos pela polícia e passarão por análise. A investigação ainda não conseguiu identificar qual substância desencadeou a reação que levou Lidiane à morte.

Casada há mais de 30 anos, a professora deixa uma filha, que havia acabado de se formar em medicina fora do país. "É tentar reorganizar a vida e seguir", lamentou o marido.

Ainda conforme a emissora, A Secretaria de Saúde de Brasília informou que o salão não tinha licença sanitária e nem cadastro junto à Vigilância Sanitária, além do imóvel estar registrado exclusivamente como residencial.