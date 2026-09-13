POLÍCIA
Professora morre após injeção para tratar queda de cabelo
Lidiane Gomes teve sete paradas cardíacas na UPA do Distrito Federal
Uma professora morreu após uma injeção no glúteo para tratamento de queda de cabelo, em Ceilândia, no Distrito Federal, no último dia 5 de setembro. A Polícia Civil investiga o caso.
Lidiane Gomes, de 50 anos, teria realizado o procedimento em um salão de beleza. Segundo o marido da vítima, Valdeci Alves, Lidiane chegou em casa passando muito mal e suando frio.
“Parecia que tinha tido uma chuva nela, porque ela estava muito molhada, muito suada, e muito ofegante, com muita falta de ar. Ela tinha tomado uma injeção no salão para fortalecimento e queda de cabelo", contou ele à TV Globo.
A professora foi levada pelo marido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, onde foi encaminhada direto para a sala vermelha. No local, teve sete paradas cardíacas e, embora a equipe médica tenha tentado reanimar, ela não resistiu.
Leia Também:
Ainda conforme a TV, desde a morte de Lidiane, o salão de beleza está fechado. A profissional que realizou a aplicação da injeção afirmou à família ser biomédica. Ela se apresentou na 23ª DP, mas preferiu ficar em silêncio.
Os frascos e ampolas usados no suposto complexo vitamínico usado na vítima foram recolhidos pela polícia e passarão por análise. A investigação ainda não conseguiu identificar qual substância desencadeou a reação que levou Lidiane à morte.
Os frascos e ampolas usados no suposto complexo vitamínico usado na vítima foram recolhidos pela polícia e passarão por análise. A investigação ainda não conseguiu identificar qual substância desencadeou a reação que levou Lidiane à morte.
Casada há mais de 30 anos, a professora deixa uma filha, que havia acabado de se formar em medicina fora do país. "É tentar reorganizar a vida e seguir", lamentou o marido.
Ainda conforme a emissora, A Secretaria de Saúde de Brasília informou que o salão não tinha licença sanitária e nem cadastro junto à Vigilância Sanitária, além do imóvel estar registrado exclusivamente como residencial.