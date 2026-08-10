Triagem gratuita para estrabismo oferece 100 vagas em Salvador

Pacientes com estrabismo poderão participar de uma triagem gratuita para avaliação da necessidade de cirurgia no dia 15 de agosto, em Salvador. O atendimento será realizado das 7h às 9h, na Rua Pedro Lessa, nº 118, no bairro do Canela, com distribuição de 100 senhas por ordem de chegada. Caso a cirurgia seja indicada, o procedimento será agendado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação será realizada pelo Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira (IBOPC), braço social do Hospital Humberto Castro Lima (HHCL), com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento, especialmente entre pacientes adultos.

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Para participar, é necessário apresentar Carteira de Identidade, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Pacientes do interior da Bahia também podem ser atendidos, desde que os municípios de origem tenham pacto e saldo com a Secretaria de Saúde de Salvador.

O estrabismo é um desequilíbrio da musculatura responsável pelos movimentos dos olhos, fazendo com que eles deixem de permanecer alinhados. Na maioria dos casos, a condição se desenvolve na infância, sendo fundamental que pais e responsáveis procurem acompanhamento oftalmológico o quanto antes para aumentar as chances de sucesso no tratamento.

Estrabismo pode comprometer a qualidade de vida

Em adultos, o estrabismo pode estar presente desde a infância sem nunca ter sido tratado ou pode ter permanecido discreto e se tornado mais evidente ao longo dos anos. A condição também pode surgir em decorrência de doenças neurológicas, traumatismos cranianos ou outras alterações de saúde.

Além do impacto estético, o estrabismo pode provocar visão dupla e comprometer significativamente a qualidade de vida. Em alguns casos, o tratamento mais indicado é a cirurgia, que pode ser realizada tanto em crianças quanto em adultos, permitindo o reposicionamento adequado dos olhos e a correção das alterações visuais.

Nesta primeira etapa, os pacientes passarão por uma avaliação clínica para verificar a necessidade de cirurgia.

"O estrabismo impacta não apenas a visão, mas também a autoestima e a socialização de pessoas de todas as idades. Muitos adultos acreditam que já passaram da idade de corrigir o problema, mas isso não é verdade. A cirurgia é um procedimento relativamente simples, com recuperação rápida, e pode ser realizada também em pacientes adultos, proporcionando benefícios funcionais e estéticos", afirma Regina Pinheiro, diretora médica do HHCL/IBOPC.

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