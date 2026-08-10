SAÚDE
Anvisa libera entrega de medicamentos por aplicativo
Agência revogou medidas de proibição e novas regras passam a valer nesta segunda-feira, 10
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a proibição sobre comercialização e propaganda de remédios por meio de aplicativos de entrega. A medida, publicada nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU), libera as ações nas seguintes plataformas:
- Ifood;
- Rappi;
- Mercado Livre;
- Submarino;
- Americanas.
Além dessas, a Shopee já havia sido liberada na última quinta-feira, 6.
O texto leva em consideração a Lei nº 15.357, de 20 de março, que passou a permitir que farmácias e drogarias contratassem canais digitais para logística e entrega aos consumidores.
Regras de regulamentação sanitária seguem vigentes
Em nota, a Anvisa reforçou que as revogações de resoluções e medidas preventivas não isentam estas empresas cumpram integralmente a regulamentação sanitária aplicável.
"É importante ressaltar que a revogação de resoluções da vigilância sanitária não implica em autorização automática de comercialização de produtos farmacêuticos. A aplicação do § 6º do artigo 6º da Lei 5.5991/1973 está condicionada à regulamentação que ainda será editada pela Agência", explicou a Agência.
Leia Também:
Confira as resoluções de cada empresa:
- Rappi Brasil - RE 3.139/2026
- IFood - RE 3.140/2026
- Mercado Livre - RE 3.141/2026
- B2W (Submarino e Americanas.com) - RE 3.142/2026
- Shopee - RE 3.056/2026