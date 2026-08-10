Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Anvisa libera entrega de medicamentos por aplicativo

Agência revogou medidas de proibição e novas regras passam a valer nesta segunda-feira, 10

Luiza Nascimento
Por
Entregadores por aplicativo
Entregadores por aplicativo - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a proibição sobre comercialização e propaganda de remédios por meio de aplicativos de entrega. A medida, publicada nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU), libera as ações nas seguintes plataformas:

  • Ifood;
  • Rappi;
  • Mercado Livre;
  • Submarino;
  • Americanas.

Além dessas, a Shopee já havia sido liberada na última quinta-feira, 6.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O texto leva em consideração a Lei nº 15.357, de 20 de março, que passou a permitir que farmácias e drogarias contratassem canais digitais para logística e entrega aos consumidores.

Regras de regulamentação sanitária seguem vigentes

Em nota, a Anvisa reforçou que as revogações de resoluções e medidas preventivas não isentam estas empresas cumpram integralmente a regulamentação sanitária aplicável.

"É importante ressaltar que a revogação de resoluções da vigilância sanitária não implica em autorização automática de comercialização de produtos farmacêuticos. A aplicação do § 6º do artigo 6º da Lei 5.5991/1973 está condicionada à regulamentação que ainda será editada pela Agência", explicou a Agência.

Leia Também:

SAÚDE

Entenda por que e como as varizes deixam de ser um problema estético
Entenda por que e como as varizes deixam de ser um problema estético imagem

DIA DOS PAIS

Medicina reprodutiva amplia caminhos para realizar o sonho de ser pai
Medicina reprodutiva amplia caminhos para realizar o sonho de ser pai imagem

HEREDITÁRIO

SUS terá teste genético para identificar risco hereditário de câncer de mama
SUS terá teste genético para identificar risco hereditário de câncer de mama imagem

Confira as resoluções de cada empresa:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

anvisa ifood medicamentos

Relacionadas

Mais lidas