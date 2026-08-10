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SAÚDE

Entenda por que e como as varizes deixam de ser um problema estético

Condição revela doença crônica e provocar dores, inchaço e até úlceras nas pernas

Alice Paulilo
Por
O tratamento de varizes pode ser minimamente invasivo; veja
O tratamento de varizes pode ser minimamente invasivo; veja - Foto: Divulgação Ascom

Muitas pessoas associam as varizes a uma condição exclusivamente estética, algo que as incomodam visivelmente, mas não oferecem consequências graves a saúde. Mas na verdade, elas são um dos sintomas de uma doença chamada insuficiência venosa crônica dos membros inferiores.

O portal A TARDE conversou com o médico Herlon Mourão, angiologista e cirurgião vascular, do Instituto Patrícia Lordêlo, para esclarecer todas as dúvidas dessa condição clínica e apresentar a escleroterapia ecoguiada com espuma, procedimento minimamente invasivo que trata as varizes e até veias calibrosas.

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Segundo o especialista, as varizes fazem parte do primeiro pacote de sinais e sintomas provocado pela insuficiência venosa. "Além do surgimento dos vasinhos, pode ter o aparecimento de peso e cansaço nas pernas, principalmente no final do dia, e a formação de edema, comumente ao final do dia também. Essa é uma característica bem marcante da insuficiência, inclusive, a piora dos sintomas ao longo do dia", pontua ele.

O que é comum nesse início é a percepção desses sintomas, a qual varia muito de pessoa para pessoa. O cansaço nas pernas, por exemplo, pode ser confundido com uma sensação normal após o dia de trabalho e automaticamente menosprezado por quem sente.

Dr. Herlon diz que o sintoma inicial que mais leva pacientes à clinica são as dores.

"A principal queixa que motiva o paciente a procurar atendimento é exatamente o surgimento das dores. As dores e o inchaço são sintomas que vão desde os quadros iniciais até os moderados, posteriormente a gente tem as alterações de pele, os escurecimentos na parte distal da perna, no tornozelo, e depois o surgimento de feridas, as úlceras venosas", explica o especialista.

As úlceras venosas, citadas pelo médico, enquadram o nível mais elevado de complicação da insuficiência venosa. A abertura das feridas nas pernas ocorre devido à dificuldade do retorno do sangue dos membros inferiores ao coração.

A trombose, formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas, não é uma condição frequentemente derivada das varizes. Já a tromboflebites, que são as tromboses superficiais, acontecem com mais frequência, especialmente, nos pacientes que têm varizes calibrosas, aquelas chegam a se destacar em relação ao relevo da pele.

"As tromboflebites, apesar de terem um potencial de gravidade menor, se tornam mais perigosas quando acontecem próximo a coxa, em especial a veia safena magna, ali no entorno da virilha. Nessas condições, uma tromboflebite, provoca quadros tão graves quanto os de trombose, mas isso não é comum", ressalta Mourão.

Como acontece a escleroterapia com espuma

A escleroterapia ecoguiada ou com espuma, como muitas pessoas conhecem, é um tratamento feito de maneira clínica, minimamente invasivo.

A técnica consiste na punção das varizes e na aplicaão de uma substância irritante para o vaso sanguíneo. O objetivo é, justamente, provocar uma inflamação no vaso para que o sangue pare de circular. O Dr. Herlon explica o porquê.

Dr. Herlon Mourão, angiologista e cirurgião vascular
Dr. Herlon Mourão, angiologista e cirurgião vascular - Foto: Divulgação Ascom

"A função das veias, quando saudáveis, é levar o sangue dos pés de volta para o coração, mas as varizes são veias que se dilataram tanto que não são mais capazes de fazer isso. Portanto, o sangue começa a voltar e, na contramão, gera uma condição que chamamos de congestão venosa, um congestionamento mesmo", inicia o médico.

"Nesse momento, os vasos se dilatam ainda mais, ficam mais dolorosos, mais desconfortáveis e a gente precisa fechar a circulação nesses que estão doentes", completa ele.

Após a aplicação do tratamento, o organismo transforma o processo inflamatório induzido em uma cicatriz interna que não causa desconforto. O paciente, que não precisou ser submetido a anestesia, nem a protocolo hospitalar, tem um pós operatório muito mais tranquilo do que em outras circunstâncias como no caso das cirurgias.

"O paciente pode voltar ao trabalho no mesmo dia e pode voltar à atividade física no dia seguinte, o que é muito confortável para ele. Basta usar a meia elástica de compressão com regularidade e seguir as orientações do médico que o paciente terá um pós-operatório muito mais tranquilo do que o cirúrgico, com certeza", diz Dr. Herlon.

Assim como qualquer procedimento médico, a escleroterapia ecoguiada possui algumas contraindicações como:

  • Alergia conhecida a substância usada no tratamento;
  • História recente de trombose ou embolia pulmonar;
  • Oclusão de artérias das pernas;
  • Má formação cardíaca;
  • Pacientes grávidas ou amamentando;
  • Pacientes trombofílicos;
  • Pacientes que estão em tratamento de câncer;
  • Asma grave descompensada;
  • Diabetes descontrolada.

Por fim, é importante ressaltar que as varizes podem retornar após a realização de qualquer tratamento. Por se tratar de um sintoma de uma doença crônica, esta é uma condição que permanece durante toda a vida do paciente. Mas existem algumas dicas, compartilhadas pelo especialista, que postergam o surgimento das varizes.

  • "Primeiro, manter o peso adequado. Não estar acima do peso facilita o retorno do sangue, o que reduz as chance das varizes voltarem, principalmente em quantidade ou em calibres maiores";
  • "A prática regular de exercício físico também ajuda muito, porque a contração dos músculos da panturrilha auxilia em retorno venoso. Não é atoa que brincamos que a panturrilha é o coração das pernas, então é fundamental manter ele exercitado";
  • "Além disso tudo, o acompanhamento médico regular é essencial", finalizou o especialista Herlon Mourão.

Tratamento no SUS

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O Instituto Patrícia Lordêlo (IPL), fundado em 2019, oferta diversos serviços com assistência 100% SUS, um deles é a escleroterapia ecoguiada com espuma, além do acompanhamento com médicos especializados.

Para mais informações entre em contato com o número (71) 9 9696-1584.

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Saúde tratamento varizes

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