Faccionados que fugiram da Bahia são capturados em três estados em apenas 72 horas

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Integrantes de organizações criminosas que deixaram a Bahia foram localizados e presos em São Paulo, Espírito Santo e Sergipe nas últimas 72 horas, segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com a pasta, as capturas fazem parte de ações de inteligência voltadas à localização de integrantes de facções que deixaram o território baiano.

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Somente em 2026, cerca de 30 lideranças de organizações criminosas foram encontradas fora da Bahia, incluindo capturas em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia; e em estados como:

São Paulo;

Espírito Santo;

Sergipe;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Santa Catarina.

Ao considerar também as operações realizadas dentro do estado, o número de lideranças de grupos criminosos localizadas neste ano chega a 80, conforme balanço apresentado pela SSP-BA.

“No total, as Forças Estaduais, Federais e Municipais, atuando de forma integrada e seguindo a política do Policiamento Orientado pela Inteligência, localizaram neste ano, 80 líderes de organizações criminosas envolvidas com tráficos de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores, entre outros delitos”, afirmou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

SSP destaca reforço no efetivo

Ao comentar os resultados das operações, Werner também destacou os investimentos realizados para ampliar o efetivo das forças de segurança.

“Cerca de 11 mil policiais e bombeiros foram contratados nos últimos anos e estamos com mais um edital para 750 vagas na Polícia Civil, além da reta final para lançarmos o maior concurso da história para soldados da PM. Serão 2.500 vagas. Seguimos trabalhando de forma incansável para proteger a população”, completou Werner.