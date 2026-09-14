Viúva de Léo Lanches muda de endereço e prepara recomeço em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Após a morte do comerciante Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo Lanches, a viúva do homem decidiu deixar o local onde trabalhava e morava com a vítima, que morreu durante uma operação policial no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Erica Nascimento afirmou, em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 13, que voltar ao endereço seria uma forma de reviver o trauma, já que o marido foi morto a tiros na porta de casa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ela, a filha também ficou traumatizada após presenciar parte do ocorrido e ver o pai caído no chão. Devido a isso, a família optou por não retornar ao imóvel.

No momento, a mulher está na casa dos pais. O pai cedeu uma parte do quintal para que ela possa construir uma nova cozinha e retomar a produção dos lanches. Erica contou que a obra já foi iniciada e está em estágio avançado.

“Como muitos sabem, o ocorrido aconteceu em frente ao local onde a gente produzia os lanches. Eu também morava ali próximo. Desde então, não estou voltando para lá, nem para morar, nem para trabalhar”, disse.

Erica seguiu: “Para mim, ficou inviável trabalhar naquele local, porque seria reviver tudo aquilo novamente. Quando aconteceu, minha filha me impediu de voltar para lá porque ficou traumatizada. Ela chegou a ver parte da situação e viu o pai dela no chão. Então, para a gente, é muito difícil voltar”.

Ainda de acordo com a viúva, a expectativa é que, após a conclusão da nova estrutura, ela possa voltar a produzir e vender os lanches. Enquanto isso, pretende permanecer na casa dos pais até conseguir se reorganizar e retomar as atividades.

O que aconteceu?

Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo Lanches, morreu em julho de 2026, menos de uma semana após inaugurar o estabelecimento comercial.

A Polícia Militar falou que equipes da 49ª Companhia Independente da corporação (CIPM) foram recebidas a tiros por suspeitos e reagiram.

Ainda segundo a corporação, após o confronto Leonardo foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu.