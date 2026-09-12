CineConcerto: Osba volta a apresentar espetáculo com trilhas de cinema

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A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) volta a apresentar o CineConcerto, espetáculo que interpreta várias trilhas de cinema e mistura música e teatro. A apresentação acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 25 de setembro, às 19h.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres e com direção artística de Manno Góes, o CineConcerto leva para o palco cenas de filmes e personagens marcantes da sétima arte, como Indiana Jones, O Poderoso Chefão e Harry Potter.

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Um dos elementos que costumam chamar a atenção do público são as fantasias usadas pelos músicos, que se apresentam caracterizados como personagens do cinema. O maestro também adere à proposta e utiliza um figurino especial durante a apresentação.

A edição deste ano contará ainda com a participação dos solistas Raphael Rossatto, ator, cantor e dublador, e Juliana Franco, soprano e dubladora. O ator João Guisande também estará presente no espetáculo.

Além de reunir trilhas conhecidas do cinema, o CineConcerto tem como proposta ampliar o acesso do público à música de concerto. Para Carlos Prazeres, o espetáculo contribui para aproximar a sociedade do repertório clássico.



“Ele tem um caráter revolucionário; com ele, conseguimos conquistar multidões para o repertório tradicional de música clássica”, destaca o maestro.

O que é o CineConcerto?

O CineConcerto foi criado em 2013 pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) com a proposta de montar uma apresentação que utilizasse trilhas sonoras de filmes para apresentar o repertório de música de concerto ao público. Em 2016, o espetáculo passou a ser realizado também na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, que desde então recebe parte das edições.

Ao longo dos anos, o repertório incluiu filmes como Harry Potter, Star Wars, Superman, Rocky e 007. Em 2019, o projeto teve sessões temáticas voltadas aos públicos Cult, Geek e Infantil. Já em 2020, durante a pandemia, a OSBA adaptou a apresentação para o formato digital com o “CineConcerto em Casa”.

Em 2023, o projeto completou dez anos com uma edição especial na Concha Acústica. Desde a criação, o CineConcerto passou por diferentes formatos e propostas, mantendo a combinação entre música sinfônica e referências do cinema.

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