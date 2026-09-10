Telo Borges revive memórias do Clube da Esquina na A TARDE FM

As memórias do Clube da Esquina e da família Borges estarão no centro da conversa com Telo Borges no programa Conversa Brasileira, que vai ao ar neste sábado, 12, na A TARDE FM 103,9. O cantor e compositor mineiro participa de uma entrevista conduzida pelo jornalista e radialista Antonio Pitta, em que fala sobre música, família e diferentes momentos de sua trajetória.

Durante o programa, Telo revisita lembranças da casa dos Borges, em Santa Teresa, espaço que fazia parte da rotina da família e recebia músicos, compositores e amigos. A convivência com os irmãos Márcio, Lô, Marilton, Solange e Nico também aparece entre os assuntos abordados na entrevista.

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A conversa passa ainda pela importância de Márcio Borges na construção e preservação da memória do Clube da Esquina e pela relação entre Márcio e Lô. Telo também fala sobre o legado do irmão, suas melodias e a presença de Lô em diferentes momentos de sua vida.



A relação de Telo com a música começou cedo. Aos 9 anos, ele participou de uma gravação com Milton Nascimento em Milagre dos Peixes, experiência que marcou o início de uma trajetória ligada à música.

Autor de 'Vento de Maio', eternizada na voz de Elis Regina, ele também relembra encontros com nomes como Beto Guedes e Wagner Tiso.

Memórias da família Borges

Ao recuperar histórias da casa onde cresceu, Telo fala sobre uma convivência familiar em que a música estava presente no cotidiano. As lembranças também ajudam a contextualizar a relação entre os irmãos e a formação de uma trajetória que atravessou diferentes gerações.

O Clube da Esquina surge na entrevista não apenas como um movimento musical, mas também a partir das relações pessoais e familiares que fizeram parte de sua história. Nesse contexto, Márcio Borges e Lô Borges ocupam lugares importantes nas memórias compartilhadas por Telo.

Além das lembranças familiares, a entrevista aborda a identidade artística de Telo Borges. O compositor fala sobre sua produção e sobre encontros que marcaram sua trajetória ao lado de artistas importantes da música brasileira. Telo comenta sua relação com Milton Nascimento, Beto Guedes e Wagner Tiso.

Projeto homenageia Lô Borges

Outro assunto da conversa é o projeto “À Lô Borges”, concebido como uma homenagem ao irmão. Para Telo, o trabalho também se relaciona ao processo pessoal de atravessar o luto.

As lembranças de Lô aparecem, portanto, associadas tanto à música quanto à convivência familiar. A entrevista percorre diferentes momentos dessa relação e aborda o que permanece dessas experiências na produção artística de Telo.

Show em Salvador

Telo Borges também fala sobre o show que fará em Salvador na sexta-feira, 18. A apresentação integra o momento atual de sua trajetória e aparece na conversa ao lado das lembranças sobre Minas Gerais, a família Borges e o Clube da Esquina.

Produzido e apresentado pelo jornalista e radialista Antonio Pitta, o Conversa Brasileira reúne esses diferentes aspectos da trajetória de Telo em uma entrevista que passa por música, memória, família e luto.