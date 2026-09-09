Avião do Maroon 5 pousa em Salvador antes de show na Fonte Nova

A passagem do Maroon 5 por Salvador já começou antes mesmo de Adam Levine subir ao palco. Um avião utilizado pela banda durante a turnê brasileira pousou no Aeroporto Internacional de Salvador na tarde desta quarta-feira, 9, movimentando os bastidores da chegada do grupo à capital baiana.

O desembarque acontece na véspera do aguardado reencontro com os fãs soteropolitanos. Nesta quinta-feira, 10, o Maroon 5 se apresenta na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, dez anos depois da última passagem pela cidade. Em março de 2016, cerca de 30 mil pessoas acompanharam o grupo no Parque de Exposições.

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A aeronave integra a operação montada para a passagem da banda pelo Brasil, dentro da Love Is Like Tour, que leva o nome do oitavo álbum de estúdio do Maroon 5, lançado em agosto de 2025. Antes de chegar à Bahia, o grupo passou por São José do Rio Preto, no último domingo, 6, e por São Paulo, onde se apresentou no Allianz Parque na terça-feira, 8.

Em Salvador, o público pode esperar uma verdadeira viagem pela trajetória da banda. A setlist confirmada reúne 21 músicas, entre sucessos como This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Payphone, Sugar, Maps, Animals e Girls Like You.

A capital baiana é ainda a única cidade do Norte e Nordeste incluída nesta passagem da turnê pelo Brasil. Depois do show na Fonte Nova, o Maroon 5 segue para o Rio de Janeiro, onde será uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio, no sábado, 12.

Os ingressos para a apresentação em Salvador ainda estão à venda, com valores entre R$ 210 e R$ 790, considerando meia-entrada e inteira conforme o setor. Para facilitar a saída do público, o Metrô de Salvador terá operação estendida até 1h da madrugada de sexta-feira, 11, com embarque após a meia-noite restrito à Estação Campo da Pólvora.