Gilberto Gil e Elton John se reencontram após 35 anos: "Lenda"

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Gilberto Gil e Elton John protagonizaram um reencontro emocionante nos bastidores do Rock in Rio 2026, na noite de segunda-feira, 7 de setembro.

Os dois artistas, que se apresentaram no Palco Mundo horas antes, trocaram elogios e carinho nos camarins. O momento foi registrado e compartilhado por Gilberto Gil nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 8.

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Nas imagens, Elton John não poupou elogios ao músico baiano: “Você é uma lenda. Uma lenda. Um homem maravilhoso. Meu Deus, é tão bom conhecer você. Você é uma lenda e um homem brilhante. Que Deus te abençoe por toda a música maravilhosa”.

Gilberto Gil respondeu ao carinho do britânico em uma publicação nas redes sociais: “Foi tão bom te ver novamente, Elton John! Show incrível no Rock in Rio. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço, Gilberto Gil”.

Encontro aconteceu 35 anos após primeira vez

Gilberto Gil e Elton John se conheceram em 1991, durante um show beneficente em Nova York que também reuniu nomes como Caetano Veloso, Tom Jobim e Sting.

O reencontro no Rock in Rio aconteceu em uma noite especial para os dois artistas. Gilberto Gil se apresentou antes de Elton John no Palco Mundo e, depois de deixar o palco, fez questão de permanecer no festival para acompanhar o show do britânico.

O cantor assistiu à apresentação no gramado, ao lado da mulher, Flora Gil. Registros publicados nas redes sociais mostram Gil acompanhando de perto o headliner da noite em meio à plateia.



Gilberto Gil teve noite marcada por possível despedida

Aos 84 anos, Gilberto Gil subiu ao Palco Mundo em uma apresentação marcada por sucessos de sua carreira e por um possível tom de despedida.

O artista participou da primeira edição do Rock in Rio, em 1985, e relembrou a relação histórica com o festival ao longo do show.

Em determinado momento, provocou reação imediata do público ao admitir que aquela poderia ser uma de suas últimas aparições no palco do evento. “Talvez seja a última”, disse, arrancando suspiros e protestos da plateia.

A possibilidade não é exatamente nova. Em março deste ano, Gilberto Gil encerrou a turnê Tempo Rei, apresentada como sua última grande série de shows.

Elton John estendeu apresentação no Palco Mundo

Elton John, por sua vez, fez um show de 2h15 no Rock in Rio, 30 minutos a mais do que o previsto. Ao longo da apresentação, o artista cantou 23 músicas e teve uma atuação que surpreendeu até os mais otimistas.

Aos 79 anos e afastado das grandes turnês desde o encerramento da Farewell Yellow Brick Road, em 2023, o pianista britânico cantou bem, dentro das limitações naturais da idade, e tocou como poucos.

Entre os momentos de destaque esteve o solo nos minutos finais de 'Rocket Man' e a rara execução de 'Have Mercy on the Criminal'.

Perto do fim da apresentação, Elton John parou para falar com o público antes de tocar 'Skyline Pigeon': “Essa música só é popular no Brasil”. A frase manteve viva uma tradição que dura 30 anos e já soma 19 shows do artista no país. 'Your Song' encerrou a noite.

Registro nos bastidores

Além do vídeo publicado por Gilberto Gil, Flora Gil também compartilhou um registro do encontro. Ela, Gilberto Gil e Renata Lo Prete posaram ao lado de Elton John nos bastidores do Rock in Rio.

Na legenda da publicação, Flora escreveu: “No camarim com Elton John antes do espetáculo apresentado por ele no show de encerramento do Palco Mundo no Rock in Rio. Um beijo dos seus fãs brasileiros, Gil, Flora e Renata”.

Gilberto Gil também brincou sobre o encontro em uma publicação: “Elton Jão", brincou na legenda da postagem. “Obrigado pelas palavras tão gentis”, completou o brasileiro.