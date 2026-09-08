Metrô de Salvador terá esquema especial para show de Maroon 5

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O Metrô de Salvador vai contar com uma operação especial para o show da banda Maroon 5 na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira, 10. A apresentação da banda faz parte da turnê ‘Love is Like’.

O serviço vai funcionar até 1h da manhã. Segundo a CRR Metrô Bahia, o funcionamento do metrô terá início às 5h do dia 10 de setembro e seguirá até 1h de sexta-feira, 11.

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Depois da meia-noite, o embarque será permitido exclusivamente na Estação Campo da Pólvora, já as demais estações ficarão abertas apenas para o desembarque de passageiros, à exceção de CAB que fecha à 0h.

Ainda como parte do esquema especial, o Shopping da Bahia, em parceria com o Metrô Bahia, vai manter o estacionamento B aberto até 1h da sexta para atender aos clientes que optarem por deixar seus veículos no centro de compras e seguirem para o show de metrô.

A operação especial no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai contar com reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).

Além disso, vai ter aumento da quantidade de viagens dos trens conforme a demanda e o monitoramento da movimentação de clientes será realizado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), permitindo ajustes operacionais sempre que necessário.

Show do Maroon 5

A banda confirmou o segundo show em Salvador em junho deste ano. Eles vão se apresentar na Arena Fonte Nova, em Salvador, na próxima quinta-feira, 10.

O grupo vai cantar no Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro, mas antes fará os shows extras no Brasil:

06/09 - São José do Rio Preto (SP), no Recinto de exposições

08/09 - São Paulo, (SP), no Allianz Parque

10/09 - Salvador (BA), na Arena Fonte Nova

Eles estão viajando pelo mundo com a 'Love is Like Tour', show extraído do último álbum lançado pela banda, o oitavo de sua história.

Lançado em agosto de 2025, o CD marca um retorno às origens para o grupo. O show mistura as novas canções com clássicos do grupo que marcaram décadas.