MÚSICA
Banda brasileira é escolhida para abrir a turnê do Maroon 5 no Brasil
Shows da banda norte-americana acontece em setembro
Maroon 5 tem encontro marcado com os fãs do Brasil e contará com uma banda nacional para a abertura dos shows da turnê no país. A banda Lagum abrirá três shows da banda norte-americana em setembro.
O grupo mineiro composto por Pedro Calais, Chicão, Zani e Jorge se apresentará nas cidades de São José do Rio Preto, São Paulo e Salvador, entre os dias 6 e 10 de setembro. Os ingressos estão à venda pela Ticketmaster.
De acordo com Pedro Calais, vocalista do Lagum, o convite desbloqueou uma memória de infância em relação a banda. “Quando chegou o convite pra gente abrir os shows do Maroon 5, eu desbloqueei uma lembrança de criança”, disse.
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Show de Maroon 5 em Salvador
A banda Maroon 5 trará a turnê "Love Is Like World Tour" para o Brasil em setembro deste ano, com três shows solo e uma apresentação no Rock in Rio.
Em Salvador, o show da banda acontece no dia 10 de setembro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Os ingressos variam entre R$ 210 e R$ 790.
Maroon 5 é uma das bandas de pop rock mais bem-sucedidas do século XXI. Originário de Los Angeles, Califórnia, o grupo alcançou o estrelato mundial combinando elementos de pop, rock, R&B e funk, acumulando dezenas de prêmios, incluindo três prêmios Grammy.