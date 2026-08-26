Banda brasileira é escolhida para abrir a turnê do Maroon 5 no Brasil

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Maroon 5 tem encontro marcado com os fãs do Brasil e contará com uma banda nacional para a abertura dos shows da turnê no país. A banda Lagum abrirá três shows da banda norte-americana em setembro.

O grupo mineiro composto por Pedro Calais, Chicão, Zani e Jorge se apresentará nas cidades de São José do Rio Preto, São Paulo e Salvador, entre os dias 6 e 10 de setembro. Os ingressos estão à venda pela Ticketmaster.

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De acordo com Pedro Calais, vocalista do Lagum, o convite desbloqueou uma memória de infância em relação a banda. “Quando chegou o convite pra gente abrir os shows do Maroon 5, eu desbloqueei uma lembrança de criança”, disse.

Show de Maroon 5 em Salvador

A banda Maroon 5 trará a turnê "Love Is Like World Tour" para o Brasil em setembro deste ano, com três shows solo e uma apresentação no Rock in Rio.

Em Salvador, o show da banda acontece no dia 10 de setembro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Os ingressos variam entre R$ 210 e R$ 790.

Maroon 5 é uma das bandas de pop rock mais bem-sucedidas do século XXI. Originário de Los Angeles, Califórnia, o grupo alcançou o estrelato mundial combinando elementos de pop, rock, R&B e funk, acumulando dezenas de prêmios, incluindo três prêmios Grammy.