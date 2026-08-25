CULTURA
Festival Sonora Bahia celebra 10 anos com 15 shows gratuitos no estado
Festival gratuito reúne 15 apresentações de compositoras em setembro
O Sonora Bahia celebra dez anos em 2026 com uma programação gratuita que vai levar 15 shows de compositoras baianas ao Vale do Capão, Ilhéus e Salvador durante o mês de setembro. A edição reúne artistas de diferentes regiões do estado e encerra o circuito na capital baiana com uma homenagem a Manuela Rodrigues.
Ao todo, cerca de 32 musicistas, entre compositoras e integrantes de bandas, participam das apresentações. Os shows acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no Vale do Capão; 17 e 18, em Ilhéus; e 25, em Salvador, com acesso gratuito.
A programação integra a edição comemorativa da rede Sonora Festival Internacional e mantém a proposta de ampliar a circulação da música autoral feita por mulheres também fora da capital baiana.
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Festival chega a três regiões da Bahia
O circuito começa no Vale do Capão, nos dias 4 e 5 de setembro, com apresentações no Coreto da Vila. No primeiro dia, sobem ao palco Tai Araújo, Tati Ramalho e Emili Pinheiro. No dia seguinte, a programação reúne Joana Terra, Tulipa Negra e Itana Rosa.
Além dos shows, o Capão recebe a mesa “Mulheres, Cultura e Território”, marcada para as 10h do dia 5 de setembro.
Depois, o festival segue para Ilhéus, onde ocupa o Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) nos dias 17 e 18. A programação reúne Sabiré, Talita Ataíde e Nayri no primeiro dia e Jamile Anahata, Forró Carcará e Ize Duque no segundo.
O encerramento acontece em Salvador, no dia 25 de setembro, na Biblioteca Central dos Barris, Quadrilátero. A noite terá shows de Verona Reis, Aline Lobo e Manuela Rodrigues, homenageada da edição.
Homenagem a Manuela Rodrigues
Um dos destaques da programação é a homenagem à cantora, compositora e pianista Manuela Rodrigues, que possui cinco álbuns autorais lançados.
Além de participar da mesa “Mulheres, Cultura e Território”, no Vale do Capão, a artista será responsável pelo encerramento do circuito em Salvador. Na capital, ela apresenta um show inédito com canções de seus cinco discos e participações especiais.
Mais de 300 compositoras já passaram pelo festival
O Sonora Bahia começou suas atividades no estado em 2017 e, desde então, mais de 300 compositoras já passaram por seus palcos. Nesse período, o projeto também apresentou mais de mil obras autorais e mapeou mais de 200 compositoras por meio de editais.
Para Ive Farias, idealizadora e organizadora do Sonora Bahia, a atuação do festival envolve outras frentes além das apresentações.
“O Sonora tem como eixo central a valorização da autoria feminina, por isso, articulamos apresentação artística, formação, profissionalização, circulação e criação de redes. Temos seleção pública, apoio técnico e financeiro, oficinas, workshops e espaços de intercâmbio. Queremos fortalecer as carreiras das artistas, democratizar o acesso e contribuir para transformar as relações de gênero dentro da cadeia produtiva da música”, destaca Ive.
Em 2026, a programação também prevê ações de formação, educação ambiental, debates sobre gênero, atividades com comunidades tradicionais e articulações com instituições como a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e o Horto Vale Flora.
Palco Aberto amplia participação
Além da programação oficial, o festival promove o Palco Aberto, realizado nos intervalos das apresentações. A proposta permite que compositoras presentes no público apresentem até duas músicas autorais.
A iniciativa busca ampliar a participação para além das artistas selecionadas para os shows oficiais.
Festival Sonora Bahia
Vale do Capão
- Quando: 4 e 5 de setembro de 2026
- Onde: Coreto da Vila, Vale do Capão
- Acesso: gratuito
- Horários: 4 de setembro, shows às 19h | 5 de setembro, mesa “Mulheres, Cultura e Território” às 10h e shows às 19h
Programação
- 04/09: Tai Araújo, Tati Ramalho e Emili Pinheiro
- 05/09: Joana Terra, Tulipa Negra e Itana Rosa
Ilhéus
- Quando: 17 e 18 de setembro de 2026
- Onde: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus Jorge Amado
- Horário: 18h30
- Acesso: gratuito
Programação
- 17/09: Sabiré, Talita Ataíde e Nayri
- 18/09: Jamile Anahata, Forró Carcará e Ize Duque
Salvador
- Quando: 25 de setembro de 2026
- Onde: Biblioteca Central dos Barris, Quadrilátero
- Horário: 18h30
- Acesso: gratuito
Programação
- 25/09: Verona Reis, Aline Lobo e Manuela Rodrigues.