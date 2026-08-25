Festival Sonora Bahia celebra 10 anos com 15 shows gratuitos no estado

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O Sonora Bahia celebra dez anos em 2026 com uma programação gratuita que vai levar 15 shows de compositoras baianas ao Vale do Capão, Ilhéus e Salvador durante o mês de setembro. A edição reúne artistas de diferentes regiões do estado e encerra o circuito na capital baiana com uma homenagem a Manuela Rodrigues.

Ao todo, cerca de 32 musicistas, entre compositoras e integrantes de bandas, participam das apresentações. Os shows acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no Vale do Capão; 17 e 18, em Ilhéus; e 25, em Salvador, com acesso gratuito.

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A programação integra a edição comemorativa da rede Sonora Festival Internacional e mantém a proposta de ampliar a circulação da música autoral feita por mulheres também fora da capital baiana.

Festival chega a três regiões da Bahia

O circuito começa no Vale do Capão, nos dias 4 e 5 de setembro, com apresentações no Coreto da Vila. No primeiro dia, sobem ao palco Tai Araújo, Tati Ramalho e Emili Pinheiro. No dia seguinte, a programação reúne Joana Terra, Tulipa Negra e Itana Rosa.

Além dos shows, o Capão recebe a mesa “Mulheres, Cultura e Território”, marcada para as 10h do dia 5 de setembro.

Depois, o festival segue para Ilhéus, onde ocupa o Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) nos dias 17 e 18. A programação reúne Sabiré, Talita Ataíde e Nayri no primeiro dia e Jamile Anahata, Forró Carcará e Ize Duque no segundo.

O encerramento acontece em Salvador, no dia 25 de setembro, na Biblioteca Central dos Barris, Quadrilátero. A noite terá shows de Verona Reis, Aline Lobo e Manuela Rodrigues, homenageada da edição.

Homenagem a Manuela Rodrigues

Um dos destaques da programação é a homenagem à cantora, compositora e pianista Manuela Rodrigues, que possui cinco álbuns autorais lançados.

Além de participar da mesa “Mulheres, Cultura e Território”, no Vale do Capão, a artista será responsável pelo encerramento do circuito em Salvador. Na capital, ela apresenta um show inédito com canções de seus cinco discos e participações especiais.

Mais de 300 compositoras já passaram pelo festival

O Sonora Bahia começou suas atividades no estado em 2017 e, desde então, mais de 300 compositoras já passaram por seus palcos. Nesse período, o projeto também apresentou mais de mil obras autorais e mapeou mais de 200 compositoras por meio de editais.

Para Ive Farias, idealizadora e organizadora do Sonora Bahia, a atuação do festival envolve outras frentes além das apresentações.

“O Sonora tem como eixo central a valorização da autoria feminina, por isso, articulamos apresentação artística, formação, profissionalização, circulação e criação de redes. Temos seleção pública, apoio técnico e financeiro, oficinas, workshops e espaços de intercâmbio. Queremos fortalecer as carreiras das artistas, democratizar o acesso e contribuir para transformar as relações de gênero dentro da cadeia produtiva da música”, destaca Ive.

Em 2026, a programação também prevê ações de formação, educação ambiental, debates sobre gênero, atividades com comunidades tradicionais e articulações com instituições como a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e o Horto Vale Flora.

Palco Aberto amplia participação

Além da programação oficial, o festival promove o Palco Aberto, realizado nos intervalos das apresentações. A proposta permite que compositoras presentes no público apresentem até duas músicas autorais.

A iniciativa busca ampliar a participação para além das artistas selecionadas para os shows oficiais.

Festival Sonora Bahia

Vale do Capão

Quando: 4 e 5 de setembro de 2026

4 e 5 de setembro de 2026 Onde: Coreto da Vila, Vale do Capão

Coreto da Vila, Vale do Capão Acesso: gratuito

gratuito Horários: 4 de setembro, shows às 19h | 5 de setembro, mesa “Mulheres, Cultura e Território” às 10h e shows às 19h

Programação

04/09: Tai Araújo, Tati Ramalho e Emili Pinheiro

Tai Araújo, Tati Ramalho e Emili Pinheiro 05/09: Joana Terra, Tulipa Negra e Itana Rosa

Ilhéus

Quando: 17 e 18 de setembro de 2026

17 e 18 de setembro de 2026 Onde: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus Jorge Amado

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus Jorge Amado Horário: 18h30

18h30 Acesso: gratuito

Programação

17/09: Sabiré, Talita Ataíde e Nayri

Sabiré, Talita Ataíde e Nayri 18/09: Jamile Anahata, Forró Carcará e Ize Duque

Salvador

Quando: 25 de setembro de 2026

25 de setembro de 2026 Onde: Biblioteca Central dos Barris, Quadrilátero

Biblioteca Central dos Barris, Quadrilátero Horário: 18h30

18h30 Acesso: gratuito

Programação