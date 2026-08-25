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CULTURA

Festival Sonora Bahia celebra 10 anos com 15 shows gratuitos no estado

Festival gratuito reúne 15 apresentações de compositoras em setembro

Beatriz Santos
Por
Festival Sonora Bahia celebra dez anos em 2026
Festival Sonora Bahia celebra dez anos em 2026 - Foto: Divulgação

O Sonora Bahia celebra dez anos em 2026 com uma programação gratuita que vai levar 15 shows de compositoras baianas ao Vale do Capão, Ilhéus e Salvador durante o mês de setembro. A edição reúne artistas de diferentes regiões do estado e encerra o circuito na capital baiana com uma homenagem a Manuela Rodrigues.

Ao todo, cerca de 32 musicistas, entre compositoras e integrantes de bandas, participam das apresentações. Os shows acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no Vale do Capão; 17 e 18, em Ilhéus; e 25, em Salvador, com acesso gratuito.

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A programação integra a edição comemorativa da rede Sonora Festival Internacional e mantém a proposta de ampliar a circulação da música autoral feita por mulheres também fora da capital baiana.

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Festival chega a três regiões da Bahia

O circuito começa no Vale do Capão, nos dias 4 e 5 de setembro, com apresentações no Coreto da Vila. No primeiro dia, sobem ao palco Tai Araújo, Tati Ramalho e Emili Pinheiro. No dia seguinte, a programação reúne Joana Terra, Tulipa Negra e Itana Rosa.

Além dos shows, o Capão recebe a mesa “Mulheres, Cultura e Território”, marcada para as 10h do dia 5 de setembro.

Depois, o festival segue para Ilhéus, onde ocupa o Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) nos dias 17 e 18. A programação reúne Sabiré, Talita Ataíde e Nayri no primeiro dia e Jamile Anahata, Forró Carcará e Ize Duque no segundo.

O encerramento acontece em Salvador, no dia 25 de setembro, na Biblioteca Central dos Barris, Quadrilátero. A noite terá shows de Verona Reis, Aline Lobo e Manuela Rodrigues, homenageada da edição.

Homenagem a Manuela Rodrigues

Um dos destaques da programação é a homenagem à cantora, compositora e pianista Manuela Rodrigues, que possui cinco álbuns autorais lançados.

Além de participar da mesa “Mulheres, Cultura e Território”, no Vale do Capão, a artista será responsável pelo encerramento do circuito em Salvador. Na capital, ela apresenta um show inédito com canções de seus cinco discos e participações especiais.

Mais de 300 compositoras já passaram pelo festival

O Sonora Bahia começou suas atividades no estado em 2017 e, desde então, mais de 300 compositoras já passaram por seus palcos. Nesse período, o projeto também apresentou mais de mil obras autorais e mapeou mais de 200 compositoras por meio de editais.

Para Ive Farias, idealizadora e organizadora do Sonora Bahia, a atuação do festival envolve outras frentes além das apresentações.

“O Sonora tem como eixo central a valorização da autoria feminina, por isso, articulamos apresentação artística, formação, profissionalização, circulação e criação de redes. Temos seleção pública, apoio técnico e financeiro, oficinas, workshops e espaços de intercâmbio. Queremos fortalecer as carreiras das artistas, democratizar o acesso e contribuir para transformar as relações de gênero dentro da cadeia produtiva da música”, destaca Ive.

Em 2026, a programação também prevê ações de formação, educação ambiental, debates sobre gênero, atividades com comunidades tradicionais e articulações com instituições como a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e o Horto Vale Flora.

Palco Aberto amplia participação

Além da programação oficial, o festival promove o Palco Aberto, realizado nos intervalos das apresentações. A proposta permite que compositoras presentes no público apresentem até duas músicas autorais.

A iniciativa busca ampliar a participação para além das artistas selecionadas para os shows oficiais.

Festival Sonora Bahia

Vale do Capão

  • Quando: 4 e 5 de setembro de 2026
  • Onde: Coreto da Vila, Vale do Capão
  • Acesso: gratuito
  • Horários: 4 de setembro, shows às 19h | 5 de setembro, mesa “Mulheres, Cultura e Território” às 10h e shows às 19h

Programação

  • 04/09: Tai Araújo, Tati Ramalho e Emili Pinheiro
  • 05/09: Joana Terra, Tulipa Negra e Itana Rosa

Ilhéus

  • Quando: 17 e 18 de setembro de 2026
  • Onde: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus Jorge Amado
  • Horário: 18h30
  • Acesso: gratuito

Programação

  • 17/09: Sabiré, Talita Ataíde e Nayri
  • 18/09: Jamile Anahata, Forró Carcará e Ize Duque

Salvador

  • Quando: 25 de setembro de 2026
  • Onde: Biblioteca Central dos Barris, Quadrilátero
  • Horário: 18h30
  • Acesso: gratuito

Programação

  • 25/09: Verona Reis, Aline Lobo e Manuela Rodrigues.
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Bahia música

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