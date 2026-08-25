Dolly Parton morre aos 80 anos e deixa legado histórico na música

Dolly Parton morreu aos 80 anos nesta terça-feira, 25, em Nashville, no Tennessee. A morte foi anunciada por Brian Seaver, sobrinho da artista, em um vídeo publicado no Instagram. A causa ainda não foi divulgada.

A cantora, compositora, atriz e empresária vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses e havia reduzido sua agenda de compromissos.

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Quatro dias antes da morte, em entrevista à revista People, Dolly havia falado sobre seu estado de saúde e afirmado que ainda tinha diversos projetos que desejava realizar.

Sobrinho comunicou a morte da cantora para o público

Brian Seaver afirmou que a decisão de comunicar publicamente a morte da artista havia sido tomada pela própria Dolly anos antes. No vídeo, ele explicou que exercia havia mais de duas décadas a função de chefe de segurança da cantora, cargo anteriormente ocupado por seu pai, Larry.

“Meu nome é Brin Seaver, filho de Cassie Parton, e estou aqui hoje representando as famílias Parton e Owens para anunciar o falecimento da minha tia, Dolly Rebecca Parton Dean - irmã, ‘Sis’ e ‘Granny’ para uma geração, e ‘Gigi’ para a seguinte”, disse ele no vídeo publicado em seu perfil fechado no Instagram.

“Este anúncio em vídeo é algo que Dolly me pediu anos atrás, antes mesmo de eu assimilar plenamente que isso um dia se tornaria realidade. Como chefe de segurança dela por mais de duas décadas - função que meu pai, Larry, exerceu antes de mim -, eu imaginava o peso deste momento, mas não o havia sentido de verdade até agora”, disse.

“É uma honra; uma honra que se mistura a um orgulho imenso e a uma profunda tristeza. Mas a tristeza fica conosco, não com Dolly. Dolly viveu na luz e está nos braços de Jesus, certamente recebida por Carl, por seus pais e por inúmeras outras pessoas que a acompanharam e ansiavam por encontrá-la no céu”, disse, se referindo ao marido da artista.

Morte do marido marcou os últimos meses da cantora

Parte dos problemas de saúde enfrentados por Dolly Parton ocorreu depois de um período em que a artista deixou de lado questões relacionadas ao próprio bem-estar enquanto cuidava do marido, Carl Thomas Dean.

Os dois foram casados por quase 60 anos. Carl morreu em 3 de março de 2025, aos 82 anos, e sua morte teve impacto nos últimos meses de vida da cantora.

Dolly e Carl se casaram em maio de 1966, quando ela tinha 20 anos. Enquanto a esposa se tornou uma das figuras mais conhecidas da música americana, Dean manteve uma vida distante dos holofotes e raramente aparecia em eventos públicos ao lado da artista.

Após a morte do marido, Dolly lançou a música 'If You Hadn't Been There' em homenagem ao relacionamento dos dois. Meses depois, também disse à People que Carl continuaria para sempre em seu coração e em suas memórias.

De origem humilde a estrela mundial

Nascida em 19 de janeiro de 1946, em Locust Ridge, no Tennessee, Dolly Parton era a quarta de 12 filhos de uma família pobre. Criada na região das montanhas Smoky Mountains, encontrou na música uma forma de expressão ainda na infância.

Antes de completar 20 anos, a cantora já havia chegado a Nashville, cidade que se tornaria o principal centro da música country nos Estados Unidos.

Ao longo das décadas, sua carreira ultrapassou as fronteiras do gênero. Como compositora, escreveu algumas das músicas mais conhecidas da música americana, entre elas 'Jolene', '9 to 5' e 'I Will Always Love You'.

A última ganhou projeção mundial após ser gravada por Whitney Houston para a trilha sonora do filme O Guarda-Costas, lançado em 1992. A canção havia sido escrita por Dolly em 1973.

Do country ao cinema

A trajetória de Dolly Parton também incluiu uma carreira como atriz. Ela estrelou Como Eliminar Seu Chefe (1980), ao lado de Jane Fonda e Lily Tomlin, e participou de filmes como Flores de Aço, além de outros projetos para a televisão.

Na música, acumulou sete vitórias competitivas no Grammy e recebeu, em 2011, o Grammy Lifetime Achievement Award, pelo conjunto de sua contribuição artística.

Dolly também passou a integrar o Rock & Roll Hall of Fame, reconhecimento que refletiu o alcance de uma carreira construída muito além da música country.

Dolly Parton não teve filhos

Dolly Parton e Carl Thomas Dean não tiveram filhos. Em entrevista à People em 2025, a artista refletiu sobre a ausência de crianças e afirmou que isso permitiu que dedicasse grande parte de sua vida à realização de seus projetos profissionais.

Ao longo de sua trajetória, a cantora construiu uma obra que atravessou gerações e gêneros musicais, além de expandir sua atuação para o cinema e outras áreas.

Com a morte de Dolly Parton, fica um legado formado por algumas das canções mais conhecidas da música americana e por uma carreira que transformou a artista em uma das figuras mais reconhecidas da cultura dos Estados Unidos.