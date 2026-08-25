Ana Castela recebeu quase R$ 1 milhão por show em cidade de 3 mil habitantes

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A cantora Ana Castela, conhecida como Boiadeira, recebeu R$ 900 mil para se apresentar em Nova Belém, cidade de Minas Gerais que tem apenas 3.151 habitantes, em 2026.

Segundo dados do Tesouro Transparente, o valor do cachê corresponde a 8,7% dos R$ 10,34 milhões recebidos por Nova Belém em repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 2026. A comparação considera os valores registrados até a data da consulta.

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Vale pontuar que o FPM é uma das principais fontes de recursos transferidos pelo governo federal às prefeituras e ajuda a financiar despesas das administrações municipais.

O cachê de Ana Castela equivale, na prática, a quase R$ 9 de cada R$ 100 recebidos pelo município por meio do FPM no período.

26 contratos

Esse e outros 25 contratos foram identificados pelo Metrópoles no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Juntos, eles somam R$ 22,68 milhões em cachês para apresentações da cantora contratadas por prefeituras ao longo de 2026.

Os 26 shows estão distribuídos por diferentes cidades do Brasil.

Ana Castela e Nikolas Ferreira

A atenção se voltou para os contratos em meio à repercussão de uma foto de Ana Castela com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo.

A cantora apareceu sorridente ao lado do parlamentar e fez o número 22 com as mãos, que é associado ao PL, legenda de Nikolas e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, a artista interagiu com a publicação feita pelo deputado e deixou emojis de fogo nos comentários.

A repercussão nas redes sociais não foi positiva. A aproximação provocou críticas, inclusive de fãs da cantora.