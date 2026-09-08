Maroon 5 em Salvador: confira setlist oficial do show na Arena Fonte Nova

Siga o A TARDE no Google

O Maroon 5 fará um show com mais de 20 músicas na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira, 10 de setembro. A setlist da apresentação, que reúne sucessos de diferentes fases da carreira da banda, foi confirmada pelo portal A TARDE.

Ao todo, são 21 músicas previstas no repertório, incluindo alguns dos maiores hits do grupo liderado por Adam Levine, como This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Payphone, Sugar e Girls Like You.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a setlist completa do Maroon 5

O repertório percorre diferentes momentos da trajetória do Maroon 5 e também inclui Stereo Hearts, do Gym Class Heroes, e Heavy, de PJ Morton.

Harder To Breathe

Lucky Strike

This Love

Stereo Hearts (Gym Class Heroes Cover)

Animals

One More Night

Misery

Sunday Morning

Heavy (PJ Morton Song)

Won’t Go Home Without You

Memories

She Will Be Loved

Maps

Love Somebody

Don’t Wanna Know

What Lovers Do

Makes Me Wonder

Girls Like You

Moves Like Jagger

Payphone

Sugar

Maroon 5 chega a Salvador nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

Maroon 5 volta a Salvador após dez anos

Esta será a segunda apresentação do Maroon 5 em Salvador. A primeira aconteceu em março de 2016, quando a banda reuniu 30 mil pessoas no Parque de Exposições.

Agora, o grupo retorna à capital baiana como parte da passagem da turnê pelo Brasil e se apresenta na Arena Fonte Nova antes de seguir para o Rock in Rio.

Show acontece antes do Rock in Rio

Liderado por Adam Levine, o Maroon 5 será atração do Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro. Antes do festival, a banda fará shows extras no país.

Confira as datas:

06/09 – São José do Rio Preto (SP), no Recinto de Exposições

08/09 – São Paulo (SP), no Allianz Parque

10/09 – Salvador (BA), na Arena Fonte Nova

O grupo está viajando pelo mundo com a Love Is Like Tour, baseada no oitavo álbum da carreira. Lançado em agosto de 2025, o disco marca um retorno às origens para a banda.

A apresentação mistura as novas canções com clássicos do grupo que marcaram diferentes décadas da trajetória do Maroon 5.

Ingressos ainda estão disponíveis

Os ingressos para o show do Maroon 5 em Salvador ainda estão disponíveis na plataforma Ticketmaster. Os valores variam de acordo com o setor escolhido e ficam entre R$ 210 e R$ 395 para meia-entrada e R$ 420 e R$ 790 para inteira.

Cadeira Superior: R$ 210 (meia) | R$ 420 (inteira)

R$ 210 (meia) | R$ 420 (inteira) Pista/Cadeira Inferior Norte: R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)

R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira) Cadeira Intermediária Leste: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)

R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira) Cadeira Intermediária Norte: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)

R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira) Lounge Premium: R$ 310 (meia) | R$ 620 (inteira)

R$ 310 (meia) | R$ 620 (inteira) Cadeira Inferior Leste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira) Cadeira Inferior Oeste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira) Frontstage: R$ 395 (meia) | R$ 790 (inteira)

A venda online está sujeita à cobrança de taxa de serviço. A bilheteria oficial funciona sem taxa de serviço, segundo as informações da organização.