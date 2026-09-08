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Maroon 5 em Salvador: confira setlist oficial do show na Arena Fonte Nova
Show do Maroon 5 em Salvador acontece nesta quinta-feira, 10
O Maroon 5 fará um show com mais de 20 músicas na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira, 10 de setembro. A setlist da apresentação, que reúne sucessos de diferentes fases da carreira da banda, foi confirmada pelo portal A TARDE.
Ao todo, são 21 músicas previstas no repertório, incluindo alguns dos maiores hits do grupo liderado por Adam Levine, como This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Payphone, Sugar e Girls Like You.
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Confira a setlist completa do Maroon 5
O repertório percorre diferentes momentos da trajetória do Maroon 5 e também inclui Stereo Hearts, do Gym Class Heroes, e Heavy, de PJ Morton.
- Harder To Breathe
- Lucky Strike
- This Love
- Stereo Hearts (Gym Class Heroes Cover)
- Animals
- One More Night
- Misery
- Sunday Morning
- Heavy (PJ Morton Song)
- Won’t Go Home Without You
- Memories
- She Will Be Loved
- Maps
- Love Somebody
- Don’t Wanna Know
- What Lovers Do
- Makes Me Wonder
- Girls Like You
- Moves Like Jagger
- Payphone
- Sugar
Maroon 5 volta a Salvador após dez anos
Esta será a segunda apresentação do Maroon 5 em Salvador. A primeira aconteceu em março de 2016, quando a banda reuniu 30 mil pessoas no Parque de Exposições.
Agora, o grupo retorna à capital baiana como parte da passagem da turnê pelo Brasil e se apresenta na Arena Fonte Nova antes de seguir para o Rock in Rio.
Show acontece antes do Rock in Rio
Liderado por Adam Levine, o Maroon 5 será atração do Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro. Antes do festival, a banda fará shows extras no país.
Confira as datas:
- 06/09 – São José do Rio Preto (SP), no Recinto de Exposições
- 08/09 – São Paulo (SP), no Allianz Parque
- 10/09 – Salvador (BA), na Arena Fonte Nova
O grupo está viajando pelo mundo com a Love Is Like Tour, baseada no oitavo álbum da carreira. Lançado em agosto de 2025, o disco marca um retorno às origens para a banda.
A apresentação mistura as novas canções com clássicos do grupo que marcaram diferentes décadas da trajetória do Maroon 5.
Ingressos ainda estão disponíveis
Os ingressos para o show do Maroon 5 em Salvador ainda estão disponíveis na plataforma Ticketmaster. Os valores variam de acordo com o setor escolhido e ficam entre R$ 210 e R$ 395 para meia-entrada e R$ 420 e R$ 790 para inteira.
- Cadeira Superior: R$ 210 (meia) | R$ 420 (inteira)
- Pista/Cadeira Inferior Norte: R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)
- Cadeira Intermediária Leste: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)
- Cadeira Intermediária Norte: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)
- Lounge Premium: R$ 310 (meia) | R$ 620 (inteira)
- Cadeira Inferior Leste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)
- Cadeira Inferior Oeste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)
- Frontstage: R$ 395 (meia) | R$ 790 (inteira)
A venda online está sujeita à cobrança de taxa de serviço. A bilheteria oficial funciona sem taxa de serviço, segundo as informações da organização.