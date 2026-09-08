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Maroon 5 em Salvador: confira setlist oficial do show na Arena Fonte Nova

Show do Maroon 5 em Salvador acontece nesta quinta-feira, 10

Beatriz Santos
Por
| Atualizada em
Show da banda Maroon 5
Show da banda Maroon 5 - Foto: Foto por MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Maroon 5 fará um show com mais de 20 músicas na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira, 10 de setembro. A setlist da apresentação, que reúne sucessos de diferentes fases da carreira da banda, foi confirmada pelo portal A TARDE.

Ao todo, são 21 músicas previstas no repertório, incluindo alguns dos maiores hits do grupo liderado por Adam Levine, como This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, Payphone, Sugar e Girls Like You.

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Confira a setlist completa do Maroon 5

O repertório percorre diferentes momentos da trajetória do Maroon 5 e também inclui Stereo Hearts, do Gym Class Heroes, e Heavy, de PJ Morton.

  • Harder To Breathe
  • Lucky Strike
  • This Love
  • Stereo Hearts (Gym Class Heroes Cover)
  • Animals
  • One More Night
  • Misery
  • Sunday Morning
  • Heavy (PJ Morton Song)
  • Won’t Go Home Without You
  • Memories
  • She Will Be Loved
  • Maps
  • Love Somebody
  • Don’t Wanna Know
  • What Lovers Do
  • Makes Me Wonder
  • Girls Like You
  • Moves Like Jagger
  • Payphone
  • Sugar
Maroon 5 chega a Salvador nesta quinta-feira
Maroon 5 chega a Salvador nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

Maroon 5 volta a Salvador após dez anos

Esta será a segunda apresentação do Maroon 5 em Salvador. A primeira aconteceu em março de 2016, quando a banda reuniu 30 mil pessoas no Parque de Exposições.

Agora, o grupo retorna à capital baiana como parte da passagem da turnê pelo Brasil e se apresenta na Arena Fonte Nova antes de seguir para o Rock in Rio.

Show acontece antes do Rock in Rio

Liderado por Adam Levine, o Maroon 5 será atração do Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro. Antes do festival, a banda fará shows extras no país.

Confira as datas:

  • 06/09 – São José do Rio Preto (SP), no Recinto de Exposições
  • 08/09 – São Paulo (SP), no Allianz Parque
  • 10/09 – Salvador (BA), na Arena Fonte Nova

O grupo está viajando pelo mundo com a Love Is Like Tour, baseada no oitavo álbum da carreira. Lançado em agosto de 2025, o disco marca um retorno às origens para a banda.

A apresentação mistura as novas canções com clássicos do grupo que marcaram diferentes décadas da trajetória do Maroon 5.

Ingressos ainda estão disponíveis

Os ingressos para o show do Maroon 5 em Salvador ainda estão disponíveis na plataforma Ticketmaster. Os valores variam de acordo com o setor escolhido e ficam entre R$ 210 e R$ 395 para meia-entrada e R$ 420 e R$ 790 para inteira.

  • Cadeira Superior: R$ 210 (meia) | R$ 420 (inteira)
  • Pista/Cadeira Inferior Norte: R$ 240 (meia) | R$ 480 (inteira)
  • Cadeira Intermediária Leste: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)
  • Cadeira Intermediária Norte: R$ 295 (meia) | R$ 590 (inteira)
  • Lounge Premium: R$ 310 (meia) | R$ 620 (inteira)
  • Cadeira Inferior Leste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)
  • Cadeira Inferior Oeste: R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)
  • Frontstage: R$ 395 (meia) | R$ 790 (inteira)

A venda online está sujeita à cobrança de taxa de serviço. A bilheteria oficial funciona sem taxa de serviço, segundo as informações da organização.

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Maroon 5 música Salvador

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