Chuva interrompe agendamento de atrações do Rock in Rio neste domingo (06/09)

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A programação de atrações da Cidade do Rock foi afetada pela chuva que atingiu a Zona Sudoeste do Rio de Janeiro na tarde deste domingo, 6. Por causa das condições climáticas, a organização do Rock in Rio suspendeu o agendamento dos brinquedos disponíveis no festival.

A medida atinge atrações como roda gigante, tirolesa, Discovery, Mega Download e montanha-russa. O aviso publicado na plataforma de agendamentos informou que a suspensão ocorreu por segurança.

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"Devido às condições climáticas, o agendamento dos brinquedos está suspenso. Agradecemos a compreensão", informou o aviso.

Na área da tirolesa, uma das atrações mais procuradas pelo público, funcionários comunicavam aos visitantes que o serviço estava temporariamente suspenso.

A organização orientou ainda que o público acompanhe os canais oficiais do Rock in Rio para receber atualizações sobre o funcionamento das atrações.