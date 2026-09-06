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Parte de camarote desaba durante rodeio e deixa 24 pessoas feridas

Acidente aconteceu durante a madrugada, após público buscar abrigo da chuva

Luan Julião
Por
Maioria dos feridos recebeu alta ainda durante a madrugada
Maioria dos feridos recebeu alta ainda durante a madrugada - Foto: Defesa Civil de São Paulo

Vinte e quatro pessoas ficaram feridas após parte de um camarote desabar durante a 22ª Festa do Peão de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu por volta da meia-noite entre sábado, 5 e domingo, 6.

Segundo a Defesa Civil do estado, a forte chuva fez com que parte do público procurasse abrigo dentro do camarote. O aumento da concentração de pessoas provocou sobrecarga e levou ao colapso de uma das laterais da estrutura.

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Dos feridos, 23 foram levados ao Hospital de Campo Limpo Paulista. A maior parte recebeu alta ainda durante a madrugada, enquanto quatro permaneciam em observação pela manhã, com previsão de liberação ainda neste domingo. Outra vítima foi encaminhada ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Jundiaí, onde continuava sendo avaliada.

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Após o desabamento, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram uma vistoria no local. A área atingida foi posteriormente interditada pela Defesa Civil municipal.

Em uma publicação nas redes sociais, a organização da festa lamentou o episódio e afirmou que o evento contava com brigadistas, ambulância particular, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Segundo a organização, as demais estruturas passaram por uma nova avaliação e foram consideradas aptas para a continuidade da programação.

“As causas e circunstâncias do incidente estão sendo apuradas”, informou a organização.

A 22ª Festa do Peão de Campo Limpo Paulista começou na quinta-feira, 3 e mantém a programação neste domingo (6), com encerramento previsto para segunda-feira, 7.

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Tags

camarote Campo Limpo Paulista defesa civil Festa do Peão

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