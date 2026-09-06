Mar avança 5 metros por ano e destrói casas em cidade do Brasil

Siga o A TARDE no Google

Os moradores de Atafona, distrito de São João da Barra, no Rio de Janeiro, já estão acostumados com as ruínas de casas litorâneas. Fenômeno natural que acontece há décadas na região, o mar costuma avançar cerca de 5 metros por ano e destruir imóveis localizados em suas proximidades.

Em 2026, a prefeitura do município autorizou a realização de um estudo científico para entender as causas da erosão costeira, que costuma exibir paredes rachadas e fundações emergindo da areia durante o recuo marítimo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Chamada de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), a pesquisa deve aprofundar a dinâmica costeira de Atafona, analisando seus fatores oceanográficos, climáticos e hidrossedimentológicos.

O que causa a destruição no local?

De acordo com informações divulgadas em um relatório técnico municipal, o problema é intensificado devido às alterações no canal do Rio Paraíba do Sul, tais como retirada de água, construção de barragens e extração de areia.

Essas mudanças modificam o fluxo natural de sedimentos da região, que é moldada por ondas e antigas linhas de praia, como descreve o Serviço Geológico do Brasil. A areia desaparece de um trecho e reaparece em outro, o que evidencia a destruição causada anteriormente.

No entanto, as causas reais só serão evidenciadas após a finalização do EVTEA, que ainda não tem previsão de término e promete criar uma base técnica para explicar a erosão que persiste há décadas em Atafona.