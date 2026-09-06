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CRISE NO STF

Caso Master: Cármen Lúcia vê erros de Moraes e André Mendonça

Em meio à crise, ministros do STF disputam o apoio da magistrada

Ane Catarine
Por
A ministra do STF, Cármen Lúcia
A ministra do STF, Cármen Lúcia - Foto: Agência Brasil/Fábio Rodrigues Pozzebom
Eleições 2026

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, vê erros na atuação tanto de André Mendonça quanto de Alexandre de Moraes na crise que atingiu a Corte no âmbito do escândalo envolvendo o Banco Master.

Segundo a Folha de S.Paulo, Cármen ainda não decidiu como vai se posicionar nas futuras votações sobre a conduta dos dois ministros.

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Em meio à crise, Moraes e Mendonça disputam o apoio da ministra.

A Corte deverá analisar, de um lado, a atuação de Mendonça nas investigações sobre o Banco Master e as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, de outro, o pedido de Moraes para que Mendonça seja investigado.

A apuração conduzida por Mendonça resultou em um relatório da Polícia Federal (PF) que aponta Moraes como interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O documento teve o sigilo retirado por Mendonça na terça-feira, 1º.

Já na quinta-feira, 3, Moraes utilizou o inquérito das fake news para pedir uma investigação contra Mendonça por suspeitas de abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

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Como estão os grupos no STF

Moraes tem o apoio dos ministros:

  • Gilmar Mendes;
  • Flávio Dino; e
  • Cristiano Zanin.

Mendonça, por sua vez, calcula contar com:

  • Luiz Fux;
  • Kassio Nunes Marques; e
  • Edson Fachin.
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Alexandre de Moraes André Mendonça Cármen Lúcia STF

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