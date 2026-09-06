CRISE NO STF
Caso Master: Cármen Lúcia vê erros de Moraes e André Mendonça
Em meio à crise, ministros do STF disputam o apoio da magistrada
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, vê erros na atuação tanto de André Mendonça quanto de Alexandre de Moraes na crise que atingiu a Corte no âmbito do escândalo envolvendo o Banco Master.
Segundo a Folha de S.Paulo, Cármen ainda não decidiu como vai se posicionar nas futuras votações sobre a conduta dos dois ministros.
Em meio à crise, Moraes e Mendonça disputam o apoio da ministra.
A Corte deverá analisar, de um lado, a atuação de Mendonça nas investigações sobre o Banco Master e as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, de outro, o pedido de Moraes para que Mendonça seja investigado.
A apuração conduzida por Mendonça resultou em um relatório da Polícia Federal (PF) que aponta Moraes como interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O documento teve o sigilo retirado por Mendonça na terça-feira, 1º.
Já na quinta-feira, 3, Moraes utilizou o inquérito das fake news para pedir uma investigação contra Mendonça por suspeitas de abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade.
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Como estão os grupos no STF
Moraes tem o apoio dos ministros:
- Gilmar Mendes;
- Flávio Dino; e
- Cristiano Zanin.
Mendonça, por sua vez, calcula contar com:
- Luiz Fux;
- Kassio Nunes Marques; e
- Edson Fachin.