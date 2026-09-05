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CRISE NO STF

Fachin sinaliza a Lula que levará crise do Master ao plenário do STF

Presidente da Corte aguarda manifestações de André Mendonça e Alexandre de Moraes

Ane Catarine
Por
Lula e Fachin durante encontro no Palácio do Planalto
Lula e Fachin durante encontro no Palácio do Planalto - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, sinalizou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira, 4, que pretende levar ao plenário da Corte os desdobramentos da crise envolvendo o caso Banco Master e os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Antes disso, porém, Fachin aguarda as manifestações dos ministros sobre as acusações relacionadas ao caso, que envolvem a relação de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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O presidente do STF avalia que as acusações e as dúvidas que vieram à tona nos últimos dias devem ser analisadas pelo conjunto da Corte, e não apenas por meio de decisões individuais.

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Encontro em meio à crise

Em meio à crise instaurada no STF após vir à tona a relação de Vorcaro com integrantes da Corte, Lula se reuniu com Fachin durante um evento no Palácio do Planalto, na sexta-feira.

Na ocasião, além de sinalizar a possibilidade de levar o caso ao plenário, o presidente do STF afirmou que “nenhuma autoridade está acima da Constituição” e que a resposta a fatos graves será firme.

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Banco MAster edson fachin Lula STF

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