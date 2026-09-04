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TENSÃO EM BRASÍLIA

Em meio a crise no STF, Lula tem conversa reservada com Fachin e Gonet

Presidente pediu resposta "equilibrada” para a crise

Anderson Ramos
Por
Lula e Fachin conversaram sobre a crise no STF.
Lula e Fachin conversaram sobre a crise no STF. - Foto: Pedro França/CNJ
Eleições 2026

O presidente Lula teve conversa reservada com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na manhã desta sexta-feira, 4, no Palácio do Planalto.

O encontro aconteceu no gabinete de Lula, no terceiro andar do Planalto, e contou ainda com a presença dos ministros Jorge Messias (AGU) e Wellington César Lima e Silva (Justiça). A informação é do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

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A conversa ocorreu antes da cerimônia de sanção de medidas relacionadas a fundos do sistema de Justiça. Segundo a publicação, na reunião, Lula ressaltou os pronunciamentos sobre a crise feitos por ele e por Fachin no dia anterior e pediu que o presidente do STF e Gonet deem resposta “equilibrada” para a crise.

Após o evento da sanção, Lula voltou a se reunir reservadamente com Fachin. Dessa vez, o encontro contou com a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão.

Cobrança por investigação

Na noite de quinta-feira, 3, Lula fez um pronunciamento em suas redes sociais sobre o escândalo envolvendo o Banco Master e autoridades dos três poderes da República.

O mandatário classificou o caso como o “maior roubo da história do Brasil”. Sem citar o nome de Daniel Vorcaro, Lula disse que o banqueiro é líder do esquema, que “tem relações com muita gente poderosa”.

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Na mensagem, o petista também defendeu que Edson Fachin e Paulo Gonet liderem um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações.

“Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e da Procuradoria-Geral da República lidem com um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações”, afirmou o presidente.

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Banco MAster edson fachin Lula Paulo Gonet

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